田野旁「路燈被蓋紅水桶」！　知情人士怒揭真相：一看就知道農民傑作

▲農民防止路燈晚上干擾到農作物。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

馬路旁高大的路燈被蓋上紅水桶，背後原因竟與農作物有關。一名網友日前經過田野旁馬路時，意外發現其中一支電線桿上有水桶，似乎是被人為掛在路燈上，此舉讓他百思不得其解，於是拍下來PO到網路上，「真是考倒我了哈哈哈」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，路過發現電線桿上的亮點，這紅色水桶遠看就十分顯眼，但他想不出在路燈上蓋水桶有什麼用意，停在路旁觀察許久仍沒看出端倪，而且一路上只有這盞路燈被蓋上水桶，其他都很正常，「實在想了超久還是不懂為什麼？」

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▲把路燈罩住會影響到用路人安全。（示意圖／記者楊亞璇攝）



網友透露，這水桶很有可能是農民掛上去的，由於周圍是一大片農田，晚上受到光照會使得農作物分不清白天黑夜，於是農民把路燈罩起來，盡可能降低光害，「太亮影響旁邊農作物生長」、「一看就知道是農民的傑作」、「光害，對農作物的週期會有影響」、「燈光太亮會導致被照射到的農作物以為還是白天而拼命生長，但是會發生品質劣化的結果（營養不足）。」

雖然農民此舉可以幫助農作物正常發育，但也影響到其他用路人安全，少了這盞路燈就會害駕駛夜晚視線變差，有可能會發生意外，「為了農作物寧願讓道路黑漆漆」、「應該是故意的，燈光影響旁邊農作物。但這樣做很可能危害用路人。」

據了解，目前很多水銀路燈都改成LED路燈，雖然節省電力也提升用路人安全，但部分地區的農田卻大受影響，過強的燈光使農作物生長周期混亂，造成菠菜提前開花、玉米快速成長等等，於是雲林縣政府曾下令工務處，在部分路段加裝「遮光罩」，降低光線對農作物的干擾，同時兼顧道路正常照明。