「考監名單即刻退回！」　民眾黨團：蔡英文應啟動修憲　

記者楊亞璇／台北報導

反對監察院人事案，國民黨佔領立法院抗議。對此，民眾黨團呼籲，「憲政改革即刻啟動、考監名單即刻退回」並在黨團大樓上掛上布條。黨團總召賴香伶認為，這是總統蔡英文回應國人承諾最好的時機，呼籲憲政改革即刻啟動。

賴香伶指出，剛剛談話會簽到的有民進黨委員，民眾黨五位立委有簽，她認為還是照議事程序，但議場無法進入，國民當立委在議場內發表對臨時會意見，但不管抗爭手段如何，民進黨還是要負最大責任，

賴香伶說，上週四院長游錫堃召開黨政協商，民眾黨去參與，民進黨團總召柯建銘用戲謔語言，認為小黨沒有提案人數，「你們來只是充充場面」，即使當時他們退席抗議，也改變不了民進黨要開執意開企圖。

▲民眾黨立院黨團於場外抗議監院名單。（圖／民眾黨提供）

賴香伶表示，總統蔡英文針對憲改表態，朝野也不反對，因此，應該即刻啟動修憲工程，無論是18歲公民權或是考監廢除問題，都可以在修憲委員會開始討論，這是蔡英文回應國人承諾，最好的時機，呼籲憲政改革即刻啟動。

此外，賴香伶指出，引起爭論的監委名單，不管蔡英文認為多麼跨黨派、多元，很多都是酬庸性質，他們認為這20幾個名單確實不宜現在提出，先撤回名單，讓考監國人高度討論，重新啟動憲改，近怒改變政策，請游院長發揮議事中立的態度。

賴香伶說，國民黨採取行動，沒有跟民眾黨知會、民眾黨也不了解，表達民眾黨抗議，朝業政黨不能對話，國會存在會對人民失去信任，民眾黨用理性方式表達最沈重抗議。

對於國民黨抗爭，賴香伶認為，各自採取的方式不同 國民黨在相關議題提案有人數優勢，修憲有提案人數，他們要採取主動積極性，這也是他們做最大在野黨責任，國民黨也認同廢考監，此時應啟動修憲，一起連署，希望布條引起注意，啟動理性修憲訴求。

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