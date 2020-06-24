王浩宇挺民眾黨「吳益政沒有辭職的必要！」　帶職參選各國都有前例

▲桃園市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

藍綠白已派出人選參選高雄市長補選，不過國民黨籍市議員李眉蓁以及民眾黨所推派的親民黨黨籍市議員吳益政，皆被外界質疑「代職參選」的正當性。對此，桃園市議員王浩宇224日在臉書，世界各國都有帶職參選的例子，因此也沒有辭職的必要，若選區少了一個議員對地方不是好事。

民眾黨徵召吳益政參選高雄市長，但卻違背過去民眾黨反對帶職參選的文化，引來時代力量等外界質疑。而吳益政受訪時則表示，「大家建立共識立法，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎？」

王浩宇認為，其實世界各國，都有地方民意代表挑戰國會議員，國會議員挑戰地方首長或國家領導人的前例。例如歐巴馬，就曾以參議員身份帶職參選美國總統，朴槿惠當初也是帶著國會議員身份參選南韓總統，因為選舉時間不會剛剛好無縫接軌，政治人物的工作不可能中斷再延續，所以這是民主社會的常態，帶職參選在世界各國都是非常普遍的狀態。

王浩宇指出，民眾黨的問題在於曾經批評別人帶職參選，而時代力量拉高道德標準，以後壯大後也很可能會自打臉，因此結論，「吳益政實在沒有辭職的必要，畢竟辭職了，那個選區就少了一個議員服務，對地方不是好事。」

▲吳益政登記參選高雄市長補選。（圖／記者洪正達攝）



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