民眾黨高雄輔選首站關帝廟　柯文哲：民主政治就是要挑一個好的

▲民眾黨主席柯文哲為自家高雄市長補選參選人吳益政，首度公開合體亮相 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選民眾黨沒有缺席，推出了現任的高雄市議員吳益政來參選，台北市長柯文哲27日也特別從原定的屏東行程當中，臨時到高雄幫吳益政輔選，這也是兩個首度合體在高雄，地點就選在高雄市武廟，吳益政說為何會挑選關帝廟，就是高雄近期有三多：疫情多、天災也多、人禍也多。

高雄市長補選民眾黨參選人吳益政在27日上午七點15分來到高雄市武廟，同時也找到了自家的黨主席柯文哲，而柯文哲這連假行程來到屏東，特別還臨時來到高雄陪同，這也是雙方第一次公開在高雄市裡頭合體，柯文哲表示自己要推薦我們的吳益政，因為「民主政治挑一個比較好，在三個候選人當中他是比較好的，在我的觀察，大概就是這樣」。而柯文哲也被問到是否以後會跟其他政黨合作，柯文哲強調民眾黨是「多元開放」，從來沒有把政黨顏色當成重要考量。

▲民眾黨主席柯文哲為自家高雄市長補選參選人吳益政首度公開合體亮相 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但為何挑選在高雄市武廟成為兩位第一個合體的曝光點，吳益政說：「來祈求我們高雄，現在疫情也多、天災也多，人禍也多，關帝爺多幫，多幫忙我們能夠風調雨順，保佑高雄」。