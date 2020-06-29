影／國民黨立委出動鐵鍊繩鎖綑綁大門　「嚴防油壓剪」有人靠近立刻喊幹什麼

▲藍委持續佔領議場，疑似有人試圖破門，藍委怒斥「幹甚麼！不要亂來！」（影／立委洪孟楷提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔領立法院持續延燒，29日10時39分國民黨團意識到油壓剪開始破門，國民黨團總召林為洲要求大家固守好們，還提醒立法院長游錫堃，「鐵鍊跟繩子綁在一起，拉到椅子就拉到我們」，如果委員受傷，「游院長，你過意的去嗎？」國民黨立委洪孟楷從側門拍下影片，門口已用鐵鍊繩索綁住，一度有人靠近，藍委怒斥「幹甚麼！不要亂來！割完繩子下一步就是剪鐵鍊」，情況相當緊繃。

10時39分，國民黨團喊出，「各就各位，油壓剪在減，注意了、注意了」，國民黨團總召林為洲表示，大家就固守好這些門，他們會拉椅子，盡量不要拉出去。他還提醒立法院長游錫堃，「鐵鍊跟繩子綁在一起，拉到椅子就拉到我們，」如果委員受傷，「游院長，你過意的去嗎？」，「讓委員受傷、流血，院長你要負責」。

林為洲表示，「（他們）用工具我們也用工具，我們不傷人」。還有國民黨立委砲轟，「錄影存證！什麼人！怎麼可以這樣亂剪！」

▲民進黨立委到議場二樓媒體席調侃國民黨立委，並喊加油。（圖／記者屠惠剛攝）

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