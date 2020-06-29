立院「靈動鬼影實錄」曝　林楚茵PO「國民黨殺人武器」：救命啊！想殺誰？

▲林楚茵直呼，「國民黨集體中暑！全面見鬼！」（圖／翻攝林楚茵臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨30多名立委徹夜占領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，截至今天（29日）仍持續。對此，民進黨立委林楚茵貼出「鐵釘刺穿議場大門」的照片表示，「救命啊！國民黨想殺誰？」另外，她也分享國民黨立法院黨團的臉書直播影片，直呼「靈動：鬼影實錄。」

上午9時30分，國民黨主席江啟臣率領藍委們站在主席台，並不斷高喊口號「拒絕酬庸，撤換陳菊。」另一方面， 民進黨團發動甲級動員，上午也緊急開會協商。據透露，會中有討論到怎麼衝、何時衝議場，但最後沒有結論，目前全員立法院待命中。

▲▼林楚茵PO「鐵釘刺穿議場大門」的照片，「救命啊！國民黨想殺誰？」（圖／翻攝林楚茵臉書）

而林楚茵在臉書說，「救命啊！國民黨想殺誰？突出的鐵釘刺穿議場大門，過去高喊民進黨暴力，結果呢？國民黨準備的『殺人武器』，要置誰於死地？要刻意讓推門進議場的民進黨立委受傷嗎？」

林楚茵也貼出國民黨立法院黨團的臉書直播影片，只見影片上頭寫「民進黨團多數暴力衝撞國民黨團委員」。她直呼，「國民黨的睜眼瞎話，我們明明都在黨團會議，根本沒人去衝撞國民黨立委啊」，還截圖標記「靈動：鬼影實錄」、「國民黨集體中暑！全面見鬼！」