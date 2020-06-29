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台中男千元禮物誘國中妹裸體視訊！她配合3次後悔報警　法庭突改口：忘了

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記者徐愷昕／台中報導

台中廖姓男子為了滿足自己性慾，竟以每月提供千元生日禮物為誘因，要求15歲女子婷婷（化名）透過視訊方式，拍攝裸露胸部及下體的影像供他打手槍。檢方獲報後依猥褻罪將他起訴，未料法院審理時少女翻供，辯稱自己過去與廖男視訊的所有記憶全消失，台中高分院以無證據證明犯行為由，判他無罪。

▲桃園市李姓男子去年1月間清晨6時許，騎車發現高中女生獨自上學，竟強拉女生至田間親吻猥褻，女生猛抓李男臉部反擊才免於繼續受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲15歲少女婷婷（化名）日前在臉書認識廖男，期間3度開視訊裸露下體供男方滿足性慾。（示意圖／免費圖庫pxhere）

廖男與婷婷2017年6月在臉書上認識，同年月29日及隔月6日、12日晚間，廖男以每月提供1000至2000元購買生日禮物為誘因，要求婷婷在與他視訊時，裸露胸部及下體好滿足他性慾，同時也將自己打手槍的畫面供婷婷觀賞。

2017年7月17日晚上，婷婷表明不願再繼續視訊，廖男得知後，怒威脅要將過去錄下的影像傳出去，還恐嚇她，「你不用直播就會很紅了」、「傳給群組的朋友…換你紅一下」、「有好戲登場囉」，甚至揚言要傳給婷婷的男友，嚇得婷婷趕緊報案，請求警方協助。

►偷偷分享少女秘密！

法庭上，廖男矢口否認猥褻犯行，他辯稱沒有與婷婷視訊，只有用聲音，婷婷也沒有裸露下體，他當初甚至不清楚對方其實未滿16歲。

婷婷報案時向警方表示，廖男有與她約定以視訊方式拍攝裸露胸部及下體的行為，且對方知道她是未成年。但一審、二審法院審理時，婷婷卻改口稱，對於和廖男視訊的細節她全忘了，且她也不曾向廖男說過自己的年齡，只有告訴過男方自己要上學。高院台中分院審理完，認為婷婷前後說詞有歧異，審結以查無積極證據足證廖男犯行，判無罪。全案仍可上訴。

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