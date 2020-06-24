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社會 社會焦點 保障人權

媽媽幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套！他坦承忍不住獲緩刑

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▲▼ 房間,臥房,臥室,床,棉被。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲14歲女兒房內垃圾桶出現「用過保險套」，媽嚇傻急報警。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

成年的林姓男子與14歲少女香香（化名）是男女朋友，林男某次前去女友家約會時，2人因慾火難耐發生關係。林男事後將用過的保險套丟在女友房內的垃圾桶，沒想到女友媽替女兒整理房間時竟意外撞見這「遺跡」，氣得直接報警處理。林男22日被屏東地院判處有期徒刑2月，緩刑2年。全案仍可上訴。

林男2019年9月7日上午10點半與小女友相約她家中約會，期間2人在獨處一房時發生性行為，激戰結束後林男沒有多想，直接將保險套丟入房間垃圾桶。未料香母一日替女兒整理房間時，在垃圾桶內驚見使用過的保險套，生氣又驚慌得急報警處理，林男因此被移送屏東地檢署偵辦。

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法院審理時，林男坦承有與香香發生關係；法官認為林男不經思考就與少女性交，行為實在不應該，但考量案發當下他們是情侶，雙方是在你情我願下性交，審結依妨害性自主罪判林男有期徒刑2月，另因開庭時香香家人表示，在不影響課業的情況下不願追究，法官又再予以他緩刑2年，但緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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