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包養10年「不曾越界」！人夫傻替她背債680萬…又遭逼簽性侵自白書+百萬本票

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫何姓男子為愛沖昏頭，與小三交往10年下來總共替她扛了680萬卡費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

蔡姓女子利用何姓男子對她的喜歡，不斷要求何男替自己購物、付出大量金錢，10年下來已讓何男欠下680萬元卡債。一日何男遭妻抓包在外包養女人，他只好向蔡女表示不能再提供金援，沒想到蔡女一氣之下怒逼他簽下不實的性侵自白書，以及面額100萬元的本票。日前法院判決出爐，認定此本票債權不存在，同時判蔡女侵害何妻配偶權屬實，須賠償正宮30萬元。

何男與妻1997年結婚，怎料何男卻於婚後第10年出軌，愛上在他任職公司裡經營福利社的蔡女，蔡女後來自己出來開咖啡店，何男也相當捧場，隨後，蔡女就利用何男對她的著迷，要求男方幫忙買東西，或提供信用卡給她刷讓她能滿足所有物慾。

何男外遇10年期間鮮少對家庭付出，家中重擔全落在老婆身上，當時被愛情沖昏頭的何男甚至還將名下不動產增貸以清償所負龐大債務。一日何妻向夫表示將無法再支撐家中經濟，何男遂向蔡女坦承將不會再提供金錢給她花用，孰料，蔡女聽完整個大爆走，狠逼何男簽下不實的性侵自白書，以及17張加總共計100萬元的本票。

何男簽下自白書後身心俱疲，一日因老婆意外發現他手機跳出要「按期繳納680萬元貸款」的簡訊，他才將10年來的所有事情吐露出來，同時趕緊把卡片掛失，以防蔡女繼續毫無節制的刷卡。

蔡女發現金援遭斷，怒撥電話大罵何男，威脅要把性侵自白書的內容告訴何妻，又或者送交至警察局。後來何妻因對蔡女行徑忍無可忍，決定反擊告她破壞家庭。

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫何姓男子為愛沖昏頭，與小三交往10年下來總共替她扛了680萬卡費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

高等法院審理時，蔡女表示會常刷何男信用卡，是因何男常到她的咖啡店消費，多次消費下賒帳100多萬元，對方拒絕用現金或匯款清償，所以她才提議以代刷卡方式還款。另她因擔心挨告侵害配偶權，在與何妻的電話中也堅稱，「我跟妳先生真的沒有上過床……何太太我始終把妳放在第一，因為我知道有一條線我絕對不可以去碰而且跨過去的，我還沒有賤到那種程度。」法庭上何男則證稱，與蔡女交往是事實，但10年下來2人頂多只有親嘴、撫摸，沒有發生過性行為。

法官勘驗相關錄音證據發現，蔡女曾威脅何男「你回去一定要承認，說你有性侵我」，就算何男使口否認「沒有，我真的沒有」，蔡女仍強勢逼迫「你一定要說有，否則事情會鬧得很大…」等話，由此可確定性侵告白書為編造之事，審結判定本票債權自屬無效；另何妻提告侵害配權一事，法官認為就算2人只有交往沒有上床，蔡女仍須賠償正宮30萬元。

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