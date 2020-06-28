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跟花蓮妹激戰給2千挨告　他喊冤：不知她15歲！法官信了判無罪

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲男子因為與15歲女友完事後給對方2000元而挨告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓男子2017年間透過臉書認識住在花蓮的15歲少女花花（化名），表示想進一步交往，花花沒有拒絕，直說「我有一種習慣會跟自己的男友拿錢」，兩人因而在一起，在這之後見面曾發生過2次關係，陳男都會給2000元，直到花花母親得知後報警，全案才曝光。不過，陳男被檢方認定是與未成年進行對價性交而遭起訴，案經台北地院審理，以罪證不足判陳男無罪。

判決指出，陳男分別在2017年的3月、5月與花花發生關係，其中一次完事後，他直接給花花2000元的金額，而給錢的舉動讓檢方認定涉犯兒童及少年性剝削防制條例，他因此吃上官司。陳男否認有進行對價性交行為，直說當時花花自稱18歲，跟父親吵架後，才來台北找朋友，面對花花身無分文的狀況，他想說趕緊找旅館給花花睡，給錢一事純粹是男友給女友的「生活費」。

花花在警詢時稱，她高一時於臉書認識陳男，離家出走才真正見過面，2次見面都有發生關係，陳男也知道她當時僅15歲，而兩人完事後她確實有拿到錢。法官查看兩人臉書前期對話，「在一起嗚嗚」、「什麼在一起？」、「不能嗎」、「我可以照顧你全部」、「可是我有一種習慣餒會跟自己的男友拿錢」、「沒關係」、「沒帶錢」、「餓了」等相關訊息，只能確定陳男追求花花，且同意給女友金錢，不過沒有任何對價性交的證據。

另外，法官勘驗檢方調查內容，雖指出花花外貌稚嫩，談吐非滿18歲女子，不過，花花的臉書個人資訊曾寫下「曾就讀○○高中」，上傳的照片又穿著俏麗，與身分證樸拙外型不同，確實會讓人誤會花花就是18歲女子，而兩人分別居住台北、花蓮，見面不頻繁，對話內容均屬男女之間表達示愛舉動，針對檢方起訴的對價性交一事，證據不足，最終判陳男無罪，全案可上訴。

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