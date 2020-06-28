酒店妹怒控已婚機師硬上害「痔瘡脫肛」！　曖昧對話讓她告不了

▲張姓機師2016年間與酒店女甜甜（化名）認識，當時2人發生一夜情。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

40多歲張姓機師2016年間在酒店認識一女子甜甜（化名），當時他不顧已婚身分與甜甜發生一夜情，事後2人因糾纏不情甚至互控傷害，張男決議與女方斷乾淨，未料甜甜卻拿出「痔瘡脫肛」的就醫證明反控張男某次趁她酒後硬上。台北地院審理時認為此證據無法證明張男乘機性交，審結駁回甜甜告訴。

▲甜甜控訴自己2017年間3月11日酒後遭張男性侵，還害她肛門受傷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

甜甜主張自己與張男早在2016年時就認識，2017年3月11日凌晨張男去她酒店消費，當日她喝醉後由張男送回家，不過隔日醒來她卻發現自己下體分泌物有點多，肛門也感到刺痛不舒服，所以在同月13日前往醫院看診，當時醫師告知，她有痔瘡脫肛血栓塊破皮的狀況，對此，甜甜認為自遭張男性侵，怒告上法院。

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台北地院審理時甜甜拿出張男傳LINE給她的訊息作證，可見張男向甜甜說，「你喝醉睡著了，我照顧你，會發生這樣的事情我真的不是故意的，非常抱歉！不是你想的強姦那麼難堪，完全不是那樣」、「已經解釋給妳聽了，你硬要這樣想我也沒辦法。紅包請你收下」等內容。

法庭上張男辯稱，該段對話有被更改過，他從未提及「紅包」一事，同時更拿出甜甜傳訊給他的內容反擊，訊息中甜甜曾告白張男，「我對你有感情，我真的仰慕你，也很愛你」、「不要不理我，好不好？」、「讓我好好跟你道別好嗎，從沒一次好好說再見」，由此可見2人確實有感情上的糾紛，甜甜一再挽回張男仍不願回頭。

而有關給甜甜錢的事情張男並不否認，但他強調，是因2人發生關係後2日他都忙於工作，甜甜覺得他射後不理，說他是爛客人，又主動索討出場費及夜渡資，他才匯錢給女生。

法官勘驗相關證據後認為，甜甜去醫院就診時得知肛門流血當下，未馬上向醫師提及遭性侵，故這部分無法作為性侵證據，另從甜甜多次傳送曖昧對話給張男的舉動來看，推測2人應該關係匪淺，審結認定甜甜理由不足，駁回她控訴。

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