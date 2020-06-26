歡唱一半！酒客走廊突襲傳播妹…冷問：爽嗎　她撞斷牙「傳5字訊息」脫身

▲公關女子陪酒卻遭酒客性侵，還撞斷門牙，崩潰提告。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名劉姓男子與友人相約KTV唱歌，同時還請公關小姐君君（化名）到場陪酒助興，不過他卻以君君遊戲玩輸為由，強行猥褻得逞，再要求君君陪同外出領錢，趁機以手指性侵，君君掙扎之下甚至撞斷牙齒，直到劉男友人見狀不妙，趕緊通知君君的經紀人，才結束這場驚魂記。

判決指出，事情發生於去年4月20日凌晨，劉男與友人於KTV包廂聚會，君君到場負責陪酒、唱歌以及玩遊戲，孰料，劉男先是以君君遊戲玩輸為由，壓制君君於沙發上，手邊游移撫摸，嘴巴不停親吻，直到君君用腳踹了劉男友人，劉男才被友人制止。

過沒多久，劉男仍不滿足，竟故意要求君君一起外出領錢，直接在包廂外走廊，用手指侵犯君君，而君君為了掙脫，不斷往後退，導致後腦勺撞上門框，反作用力之下害君君牙齒斷裂，這時劉男的手沒停過，反倒問君君「爽嗎」，直到君君尖叫大喊「不要碰我，放開我，離我遠一點」，情緒激動蹲坐在地，傳「他要強姦我」的簡訊給經紀人，以及暗示出來查看的劉男友人，才終於停止；劉男事後為息事寧人，還請友人轉交6000元給君君，不過君君經紀人退還其中的2400元，而君君就醫後已報警處理。



對此，劉男矢口否認犯行，法官勘驗相關事證說詞後，認為劉的說詞僅為卸責，不予以採信，因此最終依強制性交罪，判劉男有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。



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