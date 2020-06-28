國民黨突襲立院怒吼「開冷氣」！上百支持者聲援　窗戶送冰塊、便當

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨20名立委佔領立法院，要求退回監委名單、撤換陳菊。黨團總召林為洲表示，黨主席江啟臣晚間8點30分到場，他們確定留宿立院，也要求開電燈開冷氣，直到民進黨願意撤換陳菊任監察院長。

端午連假最後一天，國民黨立委突襲強佔議場，不僅用椅子堵住出入口，在主席台噴上「監委酬庸，拒絕背書」綠色字樣，還砸毀玻璃，企圖以自囚方式訴求「拒絕酬庸、撤換陳菊」，並拒絕29日朝野排臨時會。

▲國民黨立委用綠漆噴上「監委酬庸，拒絕背書」8字。（圖／洪孟楷提供）

林為洲受訪時表示，他們現場有3點要求，議場必須開燈、開冷氣、撤除不相干人員，僅留下立法委員。他指出，今晚確定留宿立院，但現場空氣沒辦法流通，所以才要求開冷氣。

國民黨28日傍晚發新聞稿表示，將以行動向蔡政府發出最強烈的抗議。不少藍營支持者聽聞，紛紛聚集立院外聲援，立委助理則透過窗戶送冰塊、便當。

▲林為洲及約20位委員佔據議場，用椅子堵住出入口。（圖／國民黨提供）

林為洲強調，「礙難同意，對不起，沒有辦法，也沒有辦法投票（人事同意權），民進黨那麼鴨霸，我們協商過一次臨時會議程，（他們）通通不接受，只要通過他們要通過的，那這樣還要協商什麼？所以我們不協商了。」

如今人事案延燒成為藍綠攻防，議場大門被破壞。立院秘書長林志嘉初步回應，將求償相關設備損失，但不會動用警察權抬立委。

▲國民黨團強佔議場，立法院秘書長林志嘉回應，將求償相關損失。（圖／記者莊喬迪攝）