台南女童遭燙爛雙腳！3月就通報過…警眷開轟：別再搞揪團潑熱水

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台南報導

台南發生一起疑似虐童案件！一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，經深入查證，女童繼父坦言，是因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，不過，該家庭在今年3月首次因不當管教通報在案，由社會局開案輔導中，這也讓警眷不滿，「別再搞什麼揪團潑熱水之類的，給警方一個專心辦案的空間吧！」

警眷谷百合則在臉書表示：「別再搞什麼揪團潑熱水之類的，給警方一個專心辦案的空間吧！我們更要好好檢視目前的防護機制，為何有通報紀錄還會再讓無法保護自己的幼兒受到嚴重的傷害，而且不是一、二次的事了。」

她說：「3月份有接獲通報也開案輔導，結果6月份女童被燙傷二週沒人知道，還是警方去處理家庭糾紛時發現的。到底是哪個螺絲鬆了呢？原本是有機會防止再次發生的事，我們就必須嚴格檢視每一個過程，不讓憾事有機會再發生才有意義。每次都無視程序疏失衍生出來的憾事，才來罵法律或追求非法私刑是沒有意義的。」

兒童權益促進會理事長王薇君則說，教囝仔，不是「教訓」囝仔，社工的權限還是不足，只能定期追蹤，要用課程來改變問題實在不容易，她感嘆提到，看到台南小女童，就讓她想起小姪子昊昊及三峽4歲女童遭到莊姓同居人虐死，她盼大家能在各自領域幫助孩子們，平常就要多關心孩子。