▲ 乘載90年老記憶的打卡景點「成功鎮新港教會」啟動修復工程，有別於一般開工儀式，新港教會舉行開工感恩禮拜。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣歷史建築新港教會會館因颱風重創，結構受損屋內嚴重漏水，2019年文化部完成審議補助1840萬元，28日舉行開工感恩禮拜，預計400天後完工。縣長饒慶鈴也受邀參與，並期待修復後，這棟日式老屋能更加安全，並持續對外開放舉辦活動，繼續與各界共同寫下老屋的新史。

新港教會說明，日治時期新港支廳長菅宮勝太郎辭去官職，因熱愛成功鎮，便在1932年於海岸邊打造東海岸少見的2層樓日式建築，並稱為菅宮勝太郎宅，隨著時間推移，這棟建築也曾做為成功鎮重要的的醫療場所-高安診所，於2003年登錄為台東縣政府歷史建物。目前為台灣基督長老教會東部中會所有，並有2手書店進駐，不僅承載成功鎮90年的共同記憶，還是網路爆紅的打卡景點。

會館2014年受麥德姆颱風重創後，老屋多處受損，屋內嚴重漏水，卻仍在安全的空間範圍內勉強繼續陪伴鎮民與旅人，直到文化部完成審議，核定台東縣歷史建築新港教會會館修復工程總經費2300萬，政府補助8成約1840萬元。並委託台東縣政府代辦處理，於2020年6月發包簽約完成、7月開工，外觀將維持原貌，內部則會抽換樑柱，預計工期400天。

有別於一般開工儀式，新港教會舉行開工感恩禮拜，感謝長期以來當地耆老、菅宮勝太郎後人，藝文各界及民間團體、民代的支持，使得老屋得以順利開工。新港教會也製作「迴轉新港參陸零」VR紀錄片，拍攝老屋的歷史與現狀，於禮拜後公開播放與體驗，並期許教會與老屋，都能持續陪伴各界再寫新歷史。

►讓你美到冒泡



►二手票券豐富你的生活

