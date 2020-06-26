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花蓮希望工程安心宅基地上樑　44震災戶可望提前入住

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀請張善政一同參與0206希望工程安心住宅基地上樑典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀請張善政一同參與0206希望工程安心住宅基地上樑典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0206希望工程安心住宅基地，24日下午在新城鄉舉行上樑典禮，縣長徐榛蔚邀請0二0六地震災害捐款管理及監督委員會召集委員張善政一同參與，期盼營造廠商能在明年2月6日前完工，讓重建戶早日入住，擁有嶄新的生活。

2018年2月6日花蓮縣強烈地震，造成雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星共3棟建築物嚴重受創或倒塌，經前縣長傅崐萁及縣府團隊努力，破紀錄迅速完成救援、拆除、安置、救助等相關重建作業，其中共有住戶44戶選擇異地重建。

建設處表示，花蓮縣政府當時即刻成立0二0六地震災害捐款管理及監督委員會，特聘前行政院長張善政擔任召集委員，副縣長蔡運煌為 副召集委員，同時為異地重建的住戶，推動0206希望工程安心住宅，由縣府提供平台。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀請張善政一同參與0206希望工程安心住宅基地上樑典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參與異地重建戶成立「重建委員會」，選出3位重建戶代表，與統包營造廠廠商「富太營造股份有限公司」，以及連帶保證「振興營造股份有限公司」，簽訂契約，並由陳以凡建築師事務所執行設計監造，委託東亞建築經理股份有限公司執行付款履約及工程進度等管控。

安心住宅自2019年1月10日完成房屋位置抽籤，歷經召開數次協調會於9月25日正式動工，施工迄今將滿九個月，進度保持領先。在上樑典禮中，花蓮縣議員吳建志、邱光明、鄭寶秀、笛布斯.顗賚、新城鄉長何禮臺、新城鄉代表會主席陳秀玲、新城鄉代表會各代表及重建戶也都到場關心。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀請張善政一同參與0206希望工程安心住宅基地上樑典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

前行政院院長張善政表示，安心住宅不止入住安心，也代表另一個人生里程碑，讓重建戶能有新的人生。

前行政院院長張善政特別提到，歷經兩年多的努力，安心住宅讓住戶不止是入住安心，也代表另一個人生里程碑，能夠擺脫0206的地震陰霾，讓重建戶能有新的人生。

徐榛蔚肯定並感謝縣府建設處以及三位重建戶代表，在這重建的過程中不斷溝通、協調，做縣府與住戶之間的潤滑劑，讓安心住宅可以順利進行、圓滿成功。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀請張善政一同參與0206希望工程安心住宅基地上樑典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚及前行政院院長張善政，希望明年2月6日前完工，讓重建戶早日入住，擁有嶄新的一年。

徐榛蔚及前行政院院長張善政，分別向富太營造股份有限公司及振興營造股份有限公司敬託，雖然暫訂完工目標 可能在三月中，希望可以力拼在明年2月6日前完工，讓重建戶早日入住，擁有嶄新的一年。

希望工程安心住宅基地位於新城鄉嘉南段3筆縣有土地上（面積2,924 約885坪），由善款價購土地價金4,180萬8,570元整；依每坪11萬救助金標準為工程造價總計1億4,305萬2,525元整。本棟建築物興建五層電梯住宅並取得耐震標章。計有44戶坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪四種規格。

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