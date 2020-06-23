離職自己開業…把前東家「工人、貨車整套搬來用」！背叛男挨告下場曝

▲陳姓男子離職後自己開公司當老闆，怎料他搶走前公司生意就算了，還用前公司的工人及機具施作工程。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子原在一清潔公司擔任主管，離職後他自己開公司當老闆，找來仍未離職的清潔公司的滕姓主管及其旗下5名員工，前來協助他承攬、施作相關工程業務。前公司得知後驚覺遭背叛，怒向陳、滕2人提告，基隆地院審結，依背信罪分別判2人3、6月不等徒刑，得易科罰金9、18萬元。全案仍可上訴。

據判決，陳、滕2人原本都在同一清潔公司任職，其中陳男為太陽能部門業務主任、滕男為清潔部門業務主任。2017年6月陳男離職後自行創業當老闆，不過期間他為了賺錢，除了透過還未離職的滕男牽線承攬前公司業務，隨後更直接找來前公司內的5名員工，利用上班期間使用前公司機具等設備替自己施作工程。

受害清潔公司發現後氣炸提告，法庭上陳男承認確實有與滕男一同合作工程，但並不知道原來滕男是用前公司的員工，否認自己有干涉人力資源的部分，堅稱沒有任何想背叛前公司的意思。

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滕男出庭則坦承，確實有帶著公司員工與陳男合作，並分得總工程款25萬元中的1成報酬，剩下9成全歸陳男所有。隨後他再稱，自己與陳男高中就認識，友誼相當深厚，當初該工程原先是落在他手上，但他因與公司關係不好想離開，所以才將此工程的相關人介紹給陳男認識，讓陳男獲得該工程。

至於陳男堅稱不了解工人為前公司員工一事，滕男則肯定表示，這些工班陳男都在一定看過，況且他「1人公司」既沒人力也沒貨車，要做工程都必須靠前公司的資源才可行。

基隆地院審理時發現，滕男所獲得的工程款根本就不夠聘請工人及機具，可見他施工明顯就是使用了前公司的機具，加上陳男到達施工現場時明明就有看到5名熟悉面孔，卻未質問滕男為何要用前公司的人，由此可見他都知情。審結依背信罪判陳、滕2人各有期徒刑3、6月，得易科罰金9、18萬元，並沒收所有犯罪所得。全案仍可上訴。

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