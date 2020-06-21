母子吃鍋打卡送肉！女客轉頭翻白眼罵「寒酸」　業者霸氣：再來免費送一鍋

▲只要打卡點套餐，就可免費獲得一盤「牛五花」或「五花豬」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園中壢一名媽媽帶兒子到火鍋店吃飯，因業者祭出「打卡送一盤肉」的優惠，她正要兒子打一下卡，卻被前面排隊要結帳民眾翻白眼罵「寒酸」，讓她覺得莫名其妙，將此事PO網。而火鍋店業者得知後大方回應，如果消費者再光顧，願意免費招待吃一鍋。

只要拿起手機掃描QR Code，打卡點套餐，就多送一盤「牛五花」或「五花豬」，讓愛吃肉的民眾覺得划算，紛紛踴躍參加業者的活動。

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但一名杜小姐表示，她17日晚間和兒子兩人去吃鍋，店家是先結帳後送餐，當時櫃台加他們有3組人，她當下就轉頭和兒子說一聲，「弟弟來打一下卡」；然後前方排第2位小姐就突然轉頭過來，翻了個白眼，說了兩個字「寒酸」，「我就當著她的面說，『妳再說一次，妳說什麼？她就不敢再看我』。」

▼只要打卡點套餐，就可獲得一盤「牛五花」或「五花豬」。（圖／東森新聞）

杜小姐說，要不是兒子勸阻，她才不繼續追究，「就突然兩個字寒酸，然後我跟我兒子兩個覺得莫名其妙。」對此，原本業者對這段小插曲毫不知情，但老闆得知後也幽默回應，杜小姐下次再來，願意免費招待吃一鍋，希望打卡送肉的美意，不要打壞消費者的用餐興致。

火鍋店店長則說，該活動是一桌是只有送一份肉，但有客人打過卡後，再拿第二支手機打卡，「其實也有算幫我們推廣分享，所以我們還是會給他們送肉。」

▼火鍋店長受訪。（圖／東森新聞）