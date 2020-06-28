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台南大億麗緻酒店清倉特賣號碼牌搶光　鎮店19年巨畫「無題」故事曝

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▲台南大億麗緻酒店於7月4日、5日兩天，舉辦清倉特賣會及藝術品拍賣會，號碼牌被搶領一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南大億麗緻酒店於7月4日、5日兩天，舉辦清倉特賣會及藝術品拍賣會，號碼牌被搶領一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大億麗緻酒店因新冠肺炎疫情衝擊，4月30日公布將於年6月30日終止長達19年營運，該酒店於7月4日、5日兩天，舉辦清倉特賣會及藝術品拍賣會，消息一出引起民眾熱烈回應，號碼牌被搶領一空，目前清倉拍賣會已發出2400張，藝術品拍賣會發出1600張。

大億麗緻酒店表示，對外營業至6月28日，接著開始最終盤點，目前尚無法明確清倉拍賣物品數量，也有許多設備或物品老早就賣出，因飯店尚在營業，購得者尚無法取走貨品。

請繼續往下閱讀...

台南大億麗緻酒店指出，7月4日、5日兩天的清倉特賣會及藝術品拍賣會，號碼牌已全數被搶領一空，請民眾勿再詢問或前往領取，以免徒增困擾。

清倉特賣會及藝術品拍賣會的時間為7月4日（六）、7月5日（日），上午10時至下午4時，清倉特賣會地點在3F大億廳，藝術品拍賣會地點在富貴廳；民眾須按號碼單上之時段依序進場，沒有出示號碼牌者，不得進場。

▲台南大億麗緻酒店於7月4日、5日兩天，舉辦清倉特賣會及藝術品拍賣會，號碼牌被搶領一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從台南大億麗緻酒店清倉特賣會海報可以窺見，酒店大廳的巨幅畫作「無題」可能也是拍賣的「主物件」之一，據了解，這幅畫隱喻「武聖關公」，相傳酒店創立之初該畫即在，老台南人都知道，台南大億麗緻酒店、新光三越台南西門店那一帶土地，日治時代以來，原是台南監獄、台南看守所及台南死刑犯刑場之地，煞氣甚重，該地地主購得後，曾連續多年提供宗教團體舉辦水陸法會、梁皇法會…等各類大型法會，目的就是超度、淨化陰煞，而「無題」掛在酒店大廳，據說也有「鎮煞」之功。

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