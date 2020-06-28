送醫畫面曝！台南4歲女童雙腳燙傷潰爛…癱坐擔架床被推進急診室



▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜／台南報導

台南有一名女童被爆料雙腳受到嚴重燙傷，但是家長遲遲未帶去就醫，傳出是疑似遭到受虐，台南市社會局接獲通報後，立即派社工於第一時間前往調查，年僅4歲的小女童，主要傷勢在雙足背，約4-5%有2度燒燙傷，目前收治於某醫學中心燙傷中心，而小女童被送往急診畫面28日也曝光了。

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」，網友氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

一名網友27日深夜在臉書貼出女童腳部燙傷的照片，透過照片可以看到，女童雙腳被嚴重燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛，被當救護車將人送到醫院後，阿嬤等家屬也陪同在外，小女童則坐在擔架床上，雙腳看似無力，看得出有大片燙傷痕跡，被推進急診室內急救。

▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

年僅4歲的小女童，主要傷勢在雙足背，約4-5%有2度燒燙傷，目前收治於某醫院醫學中心燙傷中心，台南市社會局家暴防治中心代理主任李雪華表示，第一時間前往醫院了解，跟孩子也與家長談過，初步確認孩子有受到嚴重疏忽照顧，導致於傷勢變嚴重，第一時間做緊急安置，後續會深入了解有無被不當對待情況。

台南市永康分局副分局長章振國指出，本案是接獲民眾報案疑有孩子管教糾紛，警方派員前往查處發現女童腳部燙傷，並請家屬送醫及通報社會局查處釐清是否有涉嫌違反兒少法規情事，並請女童繼父到派出所協助調查釐清案情，對於是否涉嫌違法需待社會局等相關單位調查釐清，並視調查結果依法查處偵辦。警方呼籲民眾或網友，在事實真相未調查釐清前，請勿在網路散布傳播不實訊息，也不可糾眾進行「私刑正義」，否則警方將依刑法及社維法嚴辦。