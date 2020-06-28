2020國慶焰火在台南！ 「漁光島」視野開闊安全性高被中央選定舉辦地點

▲台南市政府由副市長許育典召開了多次國慶煙火籌備會議，務必辦得盡善盡美，給全體國人全新的感受，精彩可期。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020年國慶煙火地點出爐！在台南市政府極爭取下，籌備會秘書長陳宗彥表示，今年國慶焰火施放地點，擇定於台南市漁光島進行施放，台南市政府指出，已經由副市長許育典召開了多次國慶煙火籌備會議配合辦理，務必辦得盡善盡美！

內政部表示，台南市經歷2016年大地震重創後，近年來積極重塑產業發展及文化資產的復原，並即將在今年年底完成修復工作，為與國人同慶及分享重建成就，台南市政府在今年初向國慶籌備會爭取國慶焰火施放，5月25日經籌備會第1次常務委員會議同意優先在台南市擇地施放。

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台南市政府非常用心規劃出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等5個建議地點，這些地點都相當具有在地特色。

據籌備會秘書長陳宗彥說明，歷年來國慶焰火施放地點，以安全為最優先考量，另外，觀賞區腹地承載量、布彈選擇、交通動線、天文氣候等因素都是國慶焰火成功的重要因素，歷年在縣市政府提出地點規劃後，都會由國防部軍備局擔任幕僚作業的焰火處赴現地進行專業評估。

籌備會指出，經焰火處現地探勘評估台南市政府建議地點後，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸（曾文溪橋預定地）」等3個施放建議地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區，未符合落焰區安全條件；「將軍漁港及七股鹽山」則因將軍漁港港區設有油槽，依規定油槽設施周遭一定範圍內不得進行焰火施放，且周遭多為魚塭，並鄰近黑面琵鷺保護區，安全性不足，可能產生環保爭議，經綜合評估後，建議以「漁光島」區域作為施放地點的優先考量。

台南市政府指出，市府積極爭取國慶火在台南施放，並成立國慶煙火籌備會議，由副市長許育典擔任召集人，召開了多次國慶煙火籌備會議，並提出施放煙火地點建議案，經中央考量施放地點的安全性、便利性後，中央最後擇定以「渔光島」視野開闊，安全性高而雀屏中選，市府也配合研議出「漁光島+觀夕平台」整合方案（漁光島：作業區、落焰區；觀夕平台周邊：觀賞區）。

市府指出，此一方案優點：(一)距台南火車站不到10公里。(二)鄰近有許多觀光熱點、美食，例如：古蹟與老街：安平老街、大魚的祝福、億載金城、安平古堡…；文創與網美：藍晒圖文創園區、林百貨、南美館一、二館…等。生態與遊船：四草綠色隧道、台江國家公園管理處、台江漁樂園…等。美食與市場：豆花、春捲、水仙宮市場、西市場…等。且住宿便利：市區之民宿、旅館充裕。

有關交通及停車問題市府也有周詳因應措施：接駁點由市府交通局規劃，估計接駁下車點可能有四草大橋、碧海碼頭停車場、安北王城路口、文大11停車場、安億橋停車場等處所，總計可停大型車33輛、小型車1019輛、機車774輛。其餘市區接駁上車點如台南火車站由交通局積極規劃，務必將國慶煙火活動辦得盡善盡美。相信在中央與地方共同合作下，今年的國慶活動必帶給全體國人全新的感受，精彩可期。

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