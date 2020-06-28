台南女童慘遭繼父「潑熱水管教」　母親生4子女2個自己帶

▲台南女童遭燙傷案，台南市社會局會同警方調查，查出女童繼父涉嫌管教不當用熱水燙傷女童，正深入偵辦。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南女童燙傷案，台南市社會局28日凌晨第一時間派社工會同警方前往調查，並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，立即緊急安置，上午社會局再會同警方前往調查比對繼父與生母和家屬間的說詞時，竟查出繼父涉嫌因管教潑灑熱水懲罰女童，導致女童雙腳掌與屁股燙傷。

社會局表示，據女童家屬說法，女童兩週前遭燙傷，惟家人未帶女童前往醫院診療，造成傷口潰爛嚴重。醫療人員亦表示，傷勢狀況尚符合家屬所述兩週前燙傷。本案女童受傷原因仍在詳細調查中，但父母親嚴重疏於照顧且延誤就醫，造成女童傷勢嚴重，社會局已立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條進行緊急安置。

據社會局調查，女童母親生下4個小孩，其中2個小孩（包含受傷女童）目前是自己在帶，另1個出養，1個由前夫照顧，社會局已另派社工員前往家戶進行安全評估，確保其他孩童安全狀況。

社會局評估，因女童父母親嚴重疏忽導致兒少傷勢嚴重，社會局已緊急安置女童以確保兒少安全，後續同時啓動相關調查，後續視調查結果，依法處理。

據了解，該名4歲女童係由繼父與母親照顧。27日晚上8時，台南市永康分局接獲報案稱有小孩管教問題的家庭糾紛，警方到場發現係女童繼父與外祖母發生爭吵，繼父要求外祖母離開而雙方引發糾紛，其外祖母因而聯繫其他親屬介入而引發這場紛爭。

台南市永康分局發現女童雙腳嚴重燙傷，即派員與家屬帶女童至永康奇美醫院就醫，並通報社會局進行調查釐清案情，追查是否涉嫌違反兒少法相關法規情事。

警方會同社工調查時，家屬指女童係2週前自行開熱水澡時致雙腳燙傷，當時繼父外出工作，女童母親聽到女童哭聲，發現女童燙傷，惟因家中經濟因素，僅帶女童到就近診所拿藥擦，1週後案主傷勢似乎較好了，即以繼父工作常使用的燙傷藥膏治療。繼父向社會局表示原本女童還會自己走路，但其外祖母近幾日到家住，女童情況變糟，繼父報警要求外祖母離開，其外祖母聯繫親屬而衍生爆料公社爆料紛爭。

惟台南市社會局28日上午再度會同警方前往女童住處調查比對女童繼父、生母及其他家屬說詞及相關疑點，以進一步釐清案情時，竟查出女童繼父涉嫌管教女童時，以熱水燙傷女童雙腳掌與屁股。

由於繼父燙傷女童涉嫌虐童行為，明顯涉犯兒少法等相關法規，警方及社會局為求慎重，正針對繼父相關犯情進一步查證，社會局強調，一旦查證屬實一定依法嚴辦。

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