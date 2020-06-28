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家屬積欠看護費搞失聯！他跟到住家結算　眼前一幕惹鼻酸

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▲▼醫院,急診室,看診,病床（圖／記者徐文彬攝）

▲原PO在醫院照顧病人10天。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名看護上網分享令他印象深刻的案子，原來案主家屬每到約定要付薪水的時候，都會說不方便，沒有辦法全部付清，偶爾還會失聯，令他百思不得其解。然而，當他親自到案主家看過之後，眼前景象讓他秒鼻酸，隨後也把領到的部分薪資都返還，故事讓網友不禁溼了眼眶。

「薪水常常一天到晚拖欠，聯絡家屬也找不到人，到底是怎麼回事？」一名男看護在臉書「爆怨公社」娓娓道來，原來他曾經接洽過一個案子，對方是一名35歲、骨癌末期的男病患。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，這個案子的工作地點是在醫院病房，主要任務是陪伴病人，讓他過得舒服一些。他指出，病人因為病重，時常昏迷不醒，但口中仍常叨念「想回家、想回家」。雖然他時常鼓勵對方會慢慢好起來，但事與願違，病人的狀況一天比一天糟。

▲醫院,病人,病床（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲病人病情每況愈下。（示意圖／取自Pixabay）

原PO表示，家屬每天也會到病房陪伴，但每到付看護費的約定時間，家屬總是說家裡不方便，無法一次付清，而他基於人道立場，也答應讓他們延後付款。

然而，病人最後還是不敵病魔離世，原PO也和家屬及病人一起回家，送最後一程。他表示，當天也是他照顧病人的第10天，心想事情都辦妥後，他也準備要和對方結算剩下7天的費用。

「沒想到，到了家屬的家裡，我心裡真的有驚訝到。」原PO說，病人家地處偏僻，房子是用鐵皮搭成的，裡頭完全沒有隔間，一開門就看到2個國小的孩子，用棉被打地舖睡在屋子角落，雖然有窗戶通風，但屋內還是異常悶熱，完全可以用「家徒四壁」形容這間屋子。

▲▼聯合大於,豪宅,停車場,鐵皮屋,金店面。（圖／記者林裕豐攝）

▲病人家屬住在鐵皮屋內。（示意圖／記者林裕豐攝）

男網友說，他7天的薪水一共是17500元，但家屬只先拿了1萬元給他，並拜託他「剩下的7500元讓我們分期。」他這才知道，病人的妻子目前才27歲，身體卻也有很多毛病，所以才會請人看顧；且病人抗癌一年，家中積蓄所剩無幾，妻子現在只能靠打零工維生，喪葬費也只能拜託里長幫忙想辦法。

病人家屬隨後請原PO留下帳號，還保證不會落跑。原PO看著眼前的景象，覺得十分不捨，於是返還剛才的1萬元、前3天的薪水7500元、以及身上的5000元，要對方有能力的時候再還錢即可。

家屬這時哭著緊緊擁抱原PO，表示自己真的不是故意的，原PO則是趕緊安慰「妳要加油，孩子都需要妳，妳還有這個家，還有這兩個孩子，而我我簡單多了，我只有一個人，一人飽全家飽，這些錢對我來說，我不會很緊急需要，而妳是需要的。」語畢，他便叫車前往下個工作點，「真的是...沒賺到錢反而賺了一肚子心酸。」

故事一出，網友們紛紛淚讚「你真的很棒，好人會有福報的」、「功德無量」、「有你真好」、「臺灣有些角落，有人生活真如樓主所見」、「看了故事前面，以為抱怨家屬故意欠款，越看越後面，才知很感人」。

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