影／西瓜1盒最多裝50元「再壓會爛」　闊氣客：盡量裝、錢我再算！結局超不要臉

記者張嘉晏／綜合報導

炎炎夏日，最適合來上冰冰涼涼的大西瓜消暑，若認為自己剖不方便，市面上也有許多攤販有販售切好的西瓜。不過有店家就抱怨，一名奧客先是和他說好「多裝一點」，多少錢都沒關係，沒想到不久後竟反悔殺價，甚至最後不買，令他很傻眼。

▲原PO賣切塊西瓜，不幸遇到奧客。（圖／翻攝自爆怨公社）

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「不充胖子很難嗎？」一名網友27日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示今日正在切西瓜裝盒販賣時，一位客人上前詢問「1盒怎麼賣」，他則回應1盒統一都是50元。

客人這時提出「想要裝滿」的要求，多餘的錢他都會出沒關係。原PO聽完提醒，一盒最多就裝50元，再多裝下去怕下面的果肉會被壓爛，建議他直接買2盒，但對方卻堅持只要裝滿的1盒。

店家裝滿之後，表示一共是70元，但明明說好多少錢都會付的客人這時竟然殺起價，「算60就好啦」，令他很傻眼。他表示，他的價格已經很優惠了，而且量也多到盒子已經蓋不起來，怎料對方仍堅持「算60要不要？不然我不買了。」隨後直接轉身離開。

誇張貼文一出，網友們傻眼怒轟奧客不要臉，「來亂的嗎」、「奧到極點」、「說好的多少錢沒關係呢」、「沒錢吃什麼西瓜，啃西瓜皮就好了啊」、「真的不要臉欸」、「2盒也就100而已，有必要這麼摳嗎」、「裝闊但闊不起來」。

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