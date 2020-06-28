違規左轉遭攔下！她拿出「一疊證明」暖警改開勸導單　萬人淚崩

▲警察將原PO攔下勸導。示意圖，非本文當事人。（圖／記者林悅翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友發文，她表示孩子過世當天，她恍神騎車回家，一個不注意就違規左轉，還被警方攔下。不過警察隨後了解她的難處後，僅暖心給予勸導單而非罰單，並貼心提醒她騎車小心、快去更換後照鏡，充滿人情味的舉動令網友們飆淚了。

「不是抱怨而是感謝。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中回憶去年違規左轉的經驗，她表示，孩子去當天使那天，她載著行李從醫院騎車回家，一路上恍恍惚惚，感覺是靠著餘光跟著前車走，「前車轉彎我也轉彎。」

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原PO還沒意識到自己已經違規時，就被一名警察攔下，「妳剛剛沒兩段式左轉妳知道嗎？證件給我。」女網友便含淚說好。

原PO表示，不知道為何，她接著拿出孩子的死亡證明，警察看到後便表示「心情不好也要注意安全啊！這樣很危險知道嗎？有身分證嗎？」

▲女網友剛送走孩子，精神恍惚無法專心騎車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女網友隨後簽名時，才發現警察不是給她罰單，而是勸導單，對方接著還提醒「妳也不是故意的，我開勸導單就好，不用罰錢。還有妳這個後視鏡已經沒鏡子了，要是我其他同事看到，也要開罰單，這一項挺貴的喔！要一千左右喔！快去裝喔！小心騎車。」一席話讓原PO非常感動，近日才把這段故事PO上網，「謝謝暖心警察，雖然我不記得你的名字，但是祝福你平安健康。」

貼文上線後，網友們紛紛湧入加油打氣，「好溫暖的警察，也給妳一個擁抱」、「日子是美好的！加油喔！」、「孩子會在天上守護著你」、「人間有溫情」、「看了眼淚都流出來了，加油」、「要保重身體喔！很心疼你」。

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