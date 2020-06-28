巷子衝出機車「他白眼飆國罵」！下秒不爭氣道謝了...網讚反應力100分

▲原PO差點被巷子裡衝出的機車撞到。示意圖，非本文當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

人身在江湖，很多時候就為了「爭一口氣」引發紛爭，不過這名網友卻是個「能屈能伸」的好典範。男網友表示，他日前差點和巷子裡衝出的機車相撞，忍不住開口罵了對方。怎料隨後結局神轉，網友們都笑讚他反應超敏捷。

「很多人說騎車亂按喇叭怕遇到黑道，我是沒在怕啦！」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示無論是什麼人，在路上騎車就是要講道理，就算遇到凶神惡煞，若對方有錯他也一樣會嗆回去。

請繼續往下閱讀...

他指出，日前他行經某市場時，小巷子裡突然竄出一台機車，害他差點和對方撞上，忍不住脫口開罵三字經「X你娘壘！」怎料對方這時突然轉頭，他才發現騎士竟是阿嬤種菜的朋友，趕緊改口「哩甲霸沒？（你吃飽沒）」那人隨後還熱情拿了一些粽子給原PO，要他轉交給阿嬤，令他不得不低頭，「謝謝，家裡很多啦！」

▲阿嬤朋友似乎狀況外，還熱情想送粽子。（示意圖／資料照）

原PO事後無奈表示，實在是很討厭不爭氣的自己，「看在屈原的面子上先忍了」、「不是怕你我跟你講」。

爆笑貼文一出，網友們笑說原PO不孤單，「我有自言自語的習慣，遇到白目就會開罵，但如果遇到一下就道歉的，我就算了哈哈哈」、「鄉下常會這樣」、「阿嬤朋友：叫0阿嬤來啊」、「最新招呼語，乾拎娘，呷霸沒」、「反應真快」、「大丈夫能屈能伸」、「那句『哩甲霸沒』整個軟了」。

►過期票券先別丟！快來復活成東森幣~