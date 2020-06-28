她坐遊覽車就頭暈「車內味道真的不行」　萬人按讚：每次畢旅必吐

▲許多網友對遊覽車內的味道避之唯恐不及。（示意照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，「有人跟我一樣聞到遊覽車、客運的味道就會暈車嗎？車內味道真的不行，會想吐」，該文吸引超過1.2萬人按讚。許多人異口同聲地說「會」，也有不少人說「小時候會，長大就好了。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，引發熱烈迴響，她也回應網友的問題說，「老舊的那種（車）會想死。」許多網友留言，「我也會，尤其上車後也不敢看手機」、「+1，還有一些汽車的皮椅味很重」、「我自己也是，一上去就想抓兔子（台語，指想吐）了」、「我也會，所以上車秒睡」、「 +1，連計程車裡面的味道也不行。」

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▼不少人分享坐遊覽車會暈車。（示意照／記者賴文萱攝）

大家紛紛分享自身經驗，「那個味道真的不行」、「我真的很害怕遊覽車，一上車就不舒服想吐」、「那是皮的味道吧！尤其是新車味道更重」、「所以搭客運一定要戴口罩，不然一定暈車」、「一聞到全身顫抖」、「我女兒爬上某些遊覽車或公車，真的馬上吐」、「我光想像就想吐了，每次畢旅必吐。」

也有不少人說小時候會暈車，長大就好了，「小時候超怕坐車的，遠遠看到車子來就想吐了。但高中住外面，坐久就習慣了」、「小時候上車必吐，練了幾十年。現在好一點，不吐了」、「小時候會，經過多年訓練之後，已經可以吃便當睡覺了」、「小時候會，超暈車，長大就好了。」