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槓上韓粉！詹江村怒回「連署罷免我」　一階通過請前300人吃雞排

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▲桃園市議員詹江村去年8月在Youtube影音平台與個人臉書專頁直指基進黨發言人陳柏惟是共幹等言論挨告。（圖／翻攝自詹江村臉書專頁）

▲桃園市議員詹江村。（資料照／翻攝自詹江村臉書專頁）

記者蔡文鈴／綜合報導

過去一直力挺韓國瑜的桃園市議員「村長」詹江村27日透過臉書表示，「正式宣示跟韓粉為敵」，引來許多韓粉留言灌爆，揚言要罷免他，而詹江村也說，若罷免連署第一階段通過，要請前300位民眾吃雞排。

許多韓粉認為，詹江村是靠蹭韓國瑜的人氣，提升自己的知名度，但韓國瑜遭罷免後，他卻要與韓國瑜切割，引來韓粉不滿；而詹江村27日也在臉書抒發情緒，表示「被韓粉威脅很不舒服，韓粉的仇恨值讓我無法接受，我下次落選也不要韓粉的選票」，他坦言，「支持你們的神竟然也毀了我的名節，該是我遠離的時候了，韓粉讓我受不了！我寧願退休不當民意代表！」

不少網友湧入詹江村粉專留言打氣，但詹江村說，「非常感謝大家，讓你們韓粉失望了！」他堅決表示，不演了！自認就是「黃光芹第二」、「館長2.0」，就是想抱黨主席的馬腿，看能不能分點好處，更渴望能讓民進黨接受，跟著分一點贓。

而這番言論激起支持者怒火，網友灌爆詹江村私訊，他再次強調「沒有館長、沒有韓國瑜的時候就在直播了！不要老是說我蹭館長、我蹭韓國瑜」，他強調，所有的謾罵，你們開心就好，「不要叫我辭職」，有能耐開始發起連署罷免，罷免連署第一階段成案後，「前三百位我請吃雞排。」

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