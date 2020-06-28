槓上韓粉！詹江村怒回「連署罷免我」　一階通過請前300人吃雞排

▲桃園市議員詹江村。（資料照／翻攝自詹江村臉書專頁）



記者蔡文鈴／綜合報導

過去一直力挺韓國瑜的桃園市議員「村長」詹江村27日透過臉書表示，「正式宣示跟韓粉為敵」，引來許多韓粉留言灌爆，揚言要罷免他，而詹江村也說，若罷免連署第一階段通過，要請前300位民眾吃雞排。

許多韓粉認為，詹江村是靠蹭韓國瑜的人氣，提升自己的知名度，但韓國瑜遭罷免後，他卻要與韓國瑜切割，引來韓粉不滿；而詹江村27日也在臉書抒發情緒，表示「被韓粉威脅很不舒服，韓粉的仇恨值讓我無法接受，我下次落選也不要韓粉的選票」，他坦言，「支持你們的神竟然也毀了我的名節，該是我遠離的時候了，韓粉讓我受不了！我寧願退休不當民意代表！」

不少網友湧入詹江村粉專留言打氣，但詹江村說，「非常感謝大家，讓你們韓粉失望了！」他堅決表示，不演了！自認就是「黃光芹第二」、「館長2.0」，就是想抱黨主席的馬腿，看能不能分點好處，更渴望能讓民進黨接受，跟著分一點贓。

而這番言論激起支持者怒火，網友灌爆詹江村私訊，他再次強調「沒有館長、沒有韓國瑜的時候就在直播了！不要老是說我蹭館長、我蹭韓國瑜」，他強調，所有的謾罵，你們開心就好，「不要叫我辭職」，有能耐開始發起連署罷免，罷免連署第一階段成案後，「前三百位我請吃雞排。」