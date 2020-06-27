一上台就哽咽...韓國瑜「忍淚介紹許崑源生平」：我的光榮，也是極大的傷痛

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記者洪正達、洪靖宜、黃子倩、林昱萱／高雄報導

已故高雄市議長許崑源告別式於27日上午舉行，而前高雄市長韓國瑜在介紹許生平時也提到，「可以介紹我許議長的生平，是我莫大的光榮，也是極大的傷痛」。

韓國瑜一上台致詞時，雙眼就已經泛淚，而他哽咽表示，「國瑜在這裡介紹，許崑源議長的生平，這是我莫大光榮，也是極大傷痛，兩年多我第一眼見到許崑源議長，我見到他時嚇一跳，外界稱呼的奧援議長，長了一張娃娃臉，他60歲了，講話很害羞 ，笑一笑還有酒窩，這不是大家認證最有義氣的奧援議長嗎？麼會是長這麼俊俏、這麼良善的議長。」

韓國瑜也提到，「我以前住在黨部，吃住都很簡單 ，許議長為了保留我的面子，就常常叫我去吃飯，有次吃飯吃完，我們坐在他家門口，那時大概晚上9點多，整整30分鐘沒有一台車經過，議長就感嘆，高雄怎變這樣，可以觀察到許議長對高雄發展充滿憂心關切。」

▲許崑源告別式，韓國瑜介紹議長生平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜也說，「之前原住民的議員在我面前，親自跟許議長致謝，前兩年山區颱風，許議長直接跟議員說，你去小北百貨看鄉親需要什麼，你就都拿，我會再去結帳。」而他也說，「這是我介紹他生平 的簡單小故事，對朋友充滿義氣、當仁不讓，對事情充滿正氣，遇到不合理的事情充滿霸氣，對高雄發展充滿關切的正氣。」

韓國瑜簡略介紹許崑源議長的生平之後也提到，「許議長服務霸氣、問政霸氣，以服務人民為優先、盡力服務弱勢，他重情重義，贏得奧援這樣的稱呼，市民朋友需要，他都一定援助，問政服務之餘，家庭優先，他是好丈夫更是好父親，美滿的家庭是許議長心靈寄託，也是他最堅強後盾，而許議長常說有家真好，有你們真幸福。」

韓國瑜也提到，「許崑源議長生於46年5月1日，開啟許議長他轟轟烈烈的一生，而他足於109年6/6晚上，這一天也俗稱俗稱斷腸日」而他也說，「高雄未來，這是許議長一生懸念之所在，他選擇帶著精采獨步未來，而我們在此緬懷許議長醫生的精彩與浩瀚。」