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高雄市議員稱屈原「是楚國人不是中國人」慘遭出征　韓粉笑：台大該感到羞恥

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▲高市議員高閔琳登記參選高雄市黨部主委 。（圖／市議員高閔琳提供）

▲高市議員高閔琳表示，「屈原是楚國人不是中國人」，慘遭網友出征。（圖／市議員高閔琳提供）

記者林彥臣／綜合報導

端午節在台灣除了可以戰「南部粽」與「北部粽」之外，未來可能還會新的話題可以開戰，就是屈原的國籍是哪國人。擁有「台大國家發展研究所碩士」學位的高雄市議員高閔琳，因為聲稱屈原是「楚國人」不是「中國人」臉書慘遭出征，相關話題甚至還被轉到韓粉社團討論。

▲▼高閔琳對網友表示，屈原是楚獨分子。（圖／高閔琳 高雄市議員臉書）

▲高閔琳對網友表示，屈原是楚獨分子。（圖／翻攝自高閔琳 高雄市議員臉書）

高閔琳在臉書上回應網友表示，「你知道屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨分子，要多讀書」。相關言論引發疑似統派網友的不滿，在她臉書出征、洗板、辯論，強調楚國人就是中國人的史觀。

相關話題也被韓粉轉發到韓粉社團討論表示，「高閔琳議員說，屈原是楚國人，而楚國人不是中國人，這個邏輯令人捧腹！你去外面問問，有沒有任何一個台灣人民會認為孔子、關公與媽祖是外國人？認同感是一切問題的核心！」

▲▼韓粉社團也在討論屈原是楚國人還是中國人的話題。（圖／翻攝自韓國瑜鐵粉後援會）

▲韓粉社團也在討論屈原是楚國人還是中國人的話題。（圖／翻攝自韓國瑜鐵粉後援會）

韓粉也在留言中回應表示，「台大的水準真是一代不如一代」、「這樣的垃圾還虧是台大畢業生！真不知道是真文憑還是....台大應該感到羞恥吧！」、「楚國人不是中國人，那中國人到底去了哪？」、「只要是倭冦餘孽，都不承認自己是中國人」、「沒文化，沒水準的，何必理她」、「楚國人不是中國人？阿不然咧！難不成是韓國人，還是外太空人喔」。

至於國際上對於屈原的國籍看法，在英文版的《維基百科》的簡介欄指出，出生於西元前340年的楚國（State of Chu）現代的中國湖北省。在正文中則指出，屈原是一位中國詩人與政治人物，生活於戰國時代。

如果再以耶穌在英文版《維基百科》為例，國際間對於耶穌的國籍指出，出生於西元前4年的羅馬帝國，西元30年~33年死於羅馬帝國耶路撒冷，在種族方面的條目中則提到，現代學者一致認為，耶穌為巴勒斯坦猶太人。

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