陸官媒諷「香港自治法案」是一張爛牌　搞不跨中國

▲反送中示威遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國參議院通過《香港自治法案》，大陸官媒《人民日報》發文回應，這是對香港事務和中國內政的赤裸裸干預，是對國際法和國際關係基本准則的粗暴踐踏。文章指出，「美國制裁大棒嚇不倒香港，更搞不垮中國，機關算盡的美國政客，必將自食惡果。」

美國聯邦參議院25日通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），該法案若能生效，將強制性要求白宮制裁令中國違反《中英聯合聲明》的個人、金融機構或其他實體，以回應北京推行港版國安法立法。

法案通過後，中國大陸駐美國大使館發言人方虹表示，中方將採取必要的反制措施。香港特區政府則表示強烈反對，並呼籲美國國會立即停止干預香港特別行政區的內部事務。該法案及所謂的『制裁』完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益。」

《人民日報》28日以「美國打制裁香港牌，不過是一張爛牌」為題發表評論，文中重申香港事務是中國的內政，不容干涉。？香港是不是高度自治、有沒有堅持「一國兩制」，不是美國說了算，而是由香港市民說了算、中國政府說了算。

▲香港問題成為中美角力新戰場。（圖／路透）

文章指出，美國一方面千方百計為自己加固安全門，國安立法密不透風；另一方面卻以其國內法對中國修補安全漏洞污名化，甚至擺出制裁舉措，蠻橫之極、無理之極、無恥之極，「他們的目的，就是不惜毀掉香港以阻遏中國發展進程。」

文章表示，任何制裁措施都是雙刃劍，美國在香港有8.5萬名公民、1300多家企業、近300個地區總部和400多個地區辦公室，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美國對香港貿易順差在過去十年間累計達2970億美元，位列美全球貿易夥伴首位。

文章提到，倘若美國真的實行制裁的話，不僅中國會堅決反制，首先受損的難道不是美國的貿易和金融麼？現在的美國，因新冠肺炎「咳嗽」，經濟「脂肪」消瘦，這個時候還要祭出損人不利己的蠢招，令人不得不質疑，美國政客考慮的到底是選舉利益，還是美國的未來？

文章強調，中國政府對香港維護國家安全立法的意志不會動搖，並引述莎士比亞《馬克白》的一句話「好比痴人說夢，充滿著喧嘩與騷動，卻沒有任何意義」，表示制裁大棒嚇不倒香港，更搞不垮中國，機關算盡的美國政客，必將自食惡果。