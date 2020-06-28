狂捐物資給歐洲不對勁！中國「影響力擴歐亞非」　北約發狠：無法再忽視威脅

▲中國在南中國海上的活動、歐洲、北極的影響等，日漸明顯。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

近10年來，中國在經濟、軍事上的強大，讓歐美大國從不以為然到謹慎以待，尤其中國近期在國際秩序上動作頻頻，北約盟軍聯合作戰司令部司令、美國海軍歐非戰區司令佛格（James G. Foggo）就表示，「中國動作越來越明顯的情況下，北約已經無法再忽視中國的行動」。

根據美國防部官網新聞稿中提到，佛格在26日英國國際戰略研討會中，針對中國近年來的行動做出回應，認為中國相當積極在歐洲、非洲想要顛覆國際秩序，從印太地區開始延伸至歐洲、非洲、北極，且在當地對飛機、船隻進行隨機攔截，這樣的行為已造成威脅。

此外，佛格也提到中國的「一帶一路」思維，提倡經濟、外交、軍事、政治手段的結合，實則大大影響連接歐亞的國際秩序，中國對非洲等國家提出財政援助，這些反成為影響力的籌碼。而在新冠疫情上，佛格分析，中國在疫情爆發初期，嚴格控制國內的訊息，卻又想在歐洲擴大影響力，向歐洲捐獻醫療設備、人員援助，就是想要展現「歐洲影響力」的象徵。

佛格表示，在過去10年發生許多變化，10年前美國官員還設想與中國、俄羅斯進行合作，但在俄羅斯併吞克里米亞、中國開始在南中國海、東海釋出「建設」意圖之後，最終成為三大國互相「軍事競賽」的局勢，「中國甚至將自己劃入『北極附近國家』，試圖想要加入北極爭奪戰」。

最後，佛格特別強調，北約已經無法忽視中國在歐洲的活動，而在大國競爭的時代，「所有的競爭都需要直接去面對、克服」。

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