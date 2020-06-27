美陸軍大砸6億　加購微型無人機「黑色大黃蜂」！

▲「黑色大黃蜂」是一款軍用微型無人航空載具，是世界上最大的專業的熱成像攝像機FLIR Systems公司研發的。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國陸軍花費2060萬美元（約新台幣6.18億元），再次向FLIR Systems公司加購「黑色大黃蜂」（Black Hornet Nano）微型無人機，提供美軍作為士兵可攜式傳感器（Soldier Borne Sensor）使用。

根據FLIR公司新聞稿指出，美國陸軍從去年1月就跟公司簽約了3970萬美元（約新台幣11.9億元）合約，且於去年阿富汗南部坎達哈省巡邏任務中，首度使用黑色大黃蜂支援反恐任務。

據報導，黑色大黃蜂能即時提供影像，重量不到兩盎司（約0.05公斤），飛行時間更是長達25分鐘，且噪音非常低，能評估該區域的安全情勢，將現場影片和高解析度照片傳輸給操作員，讓軍隊更有效地執行任務。

英國陸軍於阿富汗作戰期間曾採購體型更小、功能也較簡陋的舊款微型無人機，而總數達300架以上，不過已於2017年全數退役，直到美國去年宣布購買新型「黑色大黃蜂」後，英國防部以「加強第一線單位情監偵能力」為理由，再度向FLIR Systems簽約訂購。