監控共軍？美軍機連續7日現蹤南海空域　美學者：其中一架疑為台灣P-3C

▲前美國國防部官員唐安竹於推特發文指出，近期於巴士海峽中飛行的反潛機，其中一架有可能是台灣的。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特，下同）



政治中心／綜合報導

一架美國軍機EP-3E偵察機27日通過巴士海峽，進入南海，疑似監控共軍潛艦。對此，前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）於推特發文表示，美軍機近期於巴士海峽飛行，而其中一架P-3C反潛機有可能是台灣的。

根據「中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）的推特「SCS Probing Initiative」中提到，美國軍機EP-3E偵察機由巴士海峽經過，並進入南海；依外界各方資料指出，這已是美軍連續7日於南海海域。

唐安竹指出，觀察到兩架美國海軍的P-8海上巡邏機、一架P-3C反潛機和一架美國空軍RC-135W聯合偵察機正在台灣南部的巴士海峽飛行，而其中一架P-3C「可能是台灣的」。國防部對於外界臆測不評論，強調均嚴密掌握台海動態。

近期美機、共機頻繁進入我國空域。根據中國大陸北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCSPI）的推特「SCS Probing Initiative」26日指出，上午共有3架美軍機分批現蹤台灣南部海域，分別是EP-3E電偵機、P-8A「海神式」海上巡邏機、KC-135空中加油機。