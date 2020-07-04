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中國疫苗通過第二期臨床試驗　中央軍委會批准「解放軍可接種疫苗」

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲中國研發的新冠肺炎疫苗Ad5-nCoV，已被中央軍委會批准在軍事用途使用。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國官方與康希諾（CanSino）生技公司合作研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗Ad5-nCoV已經通過了第一、二期的臨床試驗，中央軍委會也批准了為期1年的許可證，允許將Ad5-nCoV疫苗用在軍事用途上，也就是允許解放軍人員接種。

根據《環球時報》報導，康希諾公司的聲明表示，Ad5-nCoV在6月25日已經由中央軍委會「後勤衛生保障局」為期1年的許可證，Ad5-nCoV目前僅限用於軍事用途，未經「後勤衛生保障局」的批准，無法擴大施打範圍。

Ad5-nCoV疫苗由康希諾公司與解放軍生化專家陳薇少將團隊合作研發，於3月初批准臨床試驗，第一期與第二期臨床試驗，已在中國進行，臨床數據都顯示細胞出現預期中的免疫反應。

根據中國人民解放軍關於藥品的規定，特種軍事藥品是指軍方在特殊軍事環境中用於預防和治療戰爭傷害和疾病的藥品，此類藥物僅限於軍事用途。

CanSino於5月宣布已獲得加拿大國家研究委員會（Canadian National Research Council）批准進行Ad5-nCoV臨床試驗，但未透露更多細節。

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