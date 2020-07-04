中美同場軍演！美派「2航母+4軍艦」赴南海　4日舉行雙航母演練

▲尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

解放軍將自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。而美媒踢爆，美國也將派出2艘航空母艦與4艘軍艦前往南海，準備在4日舉行大規模海軍演習，兩國軍事爭端持續升溫。

根據《華爾街日報》報導，美國將派出雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68），以及其他4艘軍艦前往南海，準備在4日美國國慶日當天進行大規模軍演。而中美雙方同時在南海進行軍演，實屬罕見，也讓兩國的爭端越演越烈。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

美國第七艦隊發言人傑利（Joe Jeiley）向CNN表示，此次演習計畫已久，尤其在此地區演練兩艘航母戰鬥群替部隊帶來進階的訓練機會，也提供指揮官更大的作戰靈活性，「這兩艘航母不是針對任何政治事件的回應，而是代表著美國海軍致力於維護印太地區安全的做法之一。」

中華人民共和國海南海事局6月27日宣布，自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。對此，美國國防部傍晚罕見發出聲明表達關切，指出解放軍演習的區域包括爭議水域與領土，在南海爭議領域進行軍事演習，不利於緩解緊張局勢與維持穩定。

中國外交部發言人趙立堅則強勢回應，「某些域外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。」

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