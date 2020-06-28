獨／你那來做這？SBL退役球星曝驚人轉變　光頭殺手帶「台灣隊長」進國軍

▲SBL退役球星姚晉現在跟合夥人沈友慎一起創副業，打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前SBL被稱為光頭殺手的球星姚俊傑，在幾年前從職業球場悄悄退役之後，回到高雄老家，還改名為姚晉，現在的他已經不在球場奔馳、那雙搶籃板的雙腿變成了跑業務的腿，他目前跟朋友小沈成立小型工作室，從設計、打樣，跑業務，全心打造「台灣隊長」的服飾品牌，不少人看到他，第一個反應都是：「你那來做這」？

姚俊傑，現在已經改名叫姚晉，在高中時期就讀三民高中，當年有田壘、吳永仁當隊友，是球隊的最佳第六人，來到SBL的時候已經是25歲，不過當年拿下了最佳新人，從此被封為光頭殺手，不過熟悉他的球迷都知道，他的小綽號為「小狗」，SBL的球員生涯都在達欣虎隊，在2011年後退役，回到了高雄。

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▲SBL退役球星姚晉現在跟合夥人沈友慎（右）一起創副業，打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

退下球衣的日子，還得要過，姚晉從台塑的外包商臨時工作起，到現在已經成為正式職員以外，同時他還跟朋友成立一家小型工作室，打造他們服飾新品牌「台灣隊長」，姚晉說一開始跑業務，不少人都會認出他，第一個反應就是說：「你那來做這」，明顯感受到非常驚訝，不過姚晉都會回答：「我也要吃飯」。

姚晉對於自己成立品牌，開始跑業務，自己有一套的看法：「我覺得人一定要往前看，不能夠永遠停留在一個光環，所以我就放下一切，不管我現在的工作或是這個副業，我去跑業務人家知道我，還會比較好一點說，就會相信我的東西，我是球員出來的，材質方面也不會輸市面上的大品牌」。

▲SBL退役球星姚晉現在跟合夥人沈友慎一起創副業，打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲SBL退役球星姚晉現在跟合夥人沈友慎一起創副業，打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

姚晉的合夥人沈友慎，原本是在越南工作，當時越南台商有組球隊，有球衣的需求，所以他開始設計球衣，慢慢不少越南台商就找他來設計，後來因緣際會透過介紹，姚晉一開始只是單純「代言」，不過後來現在卻成了合夥人，最早兩個人結緣的衣服就是「台灣隊長」，合夥人小沈說：「當初的發想就是因為早期在越南工作，那邊有很多的台商，當時只是想要組一個台灣聯隊，去跟也在越南工作的外國人像是法國人，組隊比賽籃球，就像是小型聯盟賽，結果陸續就有一些周邊產品出來」。

「球員跟自創品牌真的差異滿大」！姚晉說出這幾年的心情，還好這一兩年「台灣隊長」已經慢慢打開市場知名度，尤其這一年的業績是大幅提升，就連空軍、海軍弟兄都有單位找他們設計、訂製衣服，一個從越南回到台灣，一個從球場退役，不同人生，但都選擇在高雄展開下半場，不同領域的結合，共同打造「台灣隊長」，能不能在服飾戰場圓彼此的夢，他們都說：「球賽要到最後一刻，拼！就有機會」。

▲SBL退役球星姚晉現在跟合夥人沈友慎一起創副業，打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲SBL退役球星姚晉打造「台灣隊長」服飾品牌 。（圖／記者吳奕靖攝）