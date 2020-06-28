酸陳其邁選得很悠閒…李來希籲高雄人「這樣做」　中央會挹注更多資源

▲陳其邁參選高雄市長補選。（資料照／記者洪正達翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選選戰開打，民進黨候選人陳其邁積極走訪基層，到美濃體驗漂漂河推廣觀光，受到許多選民支持，人氣居高不下。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希28日於臉書表示，這樣的競選態度很悠閒，若讓陳其邁高票當選，以後「民進黨還會鳥高雄市民嗎？」應該要讓陳其邁的票越少越好，讓民進黨感覺越心虛，中央才會挹注更多資源給高雄。

看著綠營的競選模式，李來希諷刺，這麼悠閒的競選態度，台灣的人民看過嗎？天天笑臉迎人，等著收成就好了，意氣風發的樣子真是讓人羨慕，誰能有這樣的好命？選輸了可以升官，選輸了可以重來，「Who Care他做過什麼？Who Care他的家人做過什麼？WeCare呢？現正Not Care了，喔！現在Don’t Need To Care 反正現在躺著選就可以了，舉劍四顧人茫茫，敵人不見了！捨我其誰？哈哈哈哈！」

而李來希認為，反正陳其邁已經實質上任了，「高雄人應該要讓他的票越少越好，票越少，民進黨的中央政權會越心虛，心虛到感覺這個南部江山是騙來的，這樣中央就會以更大的力道來挹注高雄」，讓高雄市民真正有感，讓高雄市民真正得到回饋得到補償。

李來希說，只有這樣這個南方的大城市才會發，倘若不然，躺著選就有74萬票、就有94萬票、就有109萬票，那麼，爾後民進黨還會鳥高雄市民嗎？反正找顆二手西瓜來選就好了，不是嗎？

▲陳其邁玩飄飄河 。（圖／東森新聞）

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