1總部+6連署點！罷免黃捷最新連署份數曝光　端午連假衝破2.5萬



▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

端午連假期間，罷免高雄市議員黃捷的連署站可沒跟著一起休假，不僅罷捷總部，路邊擺攤同樣供民眾連署，經過統計，罷捷總部宣布連署名冊的數量已經確認突破2萬5千份。

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免黃捷行動如火如荼展開，對於目前累積份數，罷捷總部宣布已經突破2萬5千份，除了總部外，另外還有6處攤位，有市場、黃昏市場、還有店家工門口騎樓，來提供民眾連署，發起人王先生也表示，預計7月中能達到第二階段所需份數，下禮拜開始發送5萬份傳單，由志工們派報宣傳，也會做大型掃街，要讓連署書衝高份數。

根據選罷法的規定，以黃捷所在鳳山區市議員選區為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，鳳山選舉人數29萬4083人計算，第一階段約要2940多份，第二階段要2萬9千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬3520票以上。

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