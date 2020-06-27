染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！專家：連走樓梯都會喘

▲新冠病毒可能造成難以恢復的後遺症，連帶攻擊其他器官的併發症也讓專家始料未及。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

新冠肺炎疫情襲擊全球，截至格林威治時間26日19時（台灣27日凌晨3時），全球至少有49萬771人染疫死亡，確診病例超過968萬4490例。最近有科學家表示，新冠病毒不只會造成患者的呼吸系統受到損壞，連帶還會引起許多併發症，其他的器官系統也會在某些情況下損傷。最可怕的是，有醫生發現康復的患者，不只難以恢復健康時的身體狀態，後遺症「可能會在未來幾年對患者造成影響」。

根據《路透》報導，加州的斯克里普斯研究中心（Scripps Research Translational Institute）主任，同時也是心臟學專家的托波爾（Eric Topol）表示，「一開始我們認為這只是呼吸道病毒，然而事實證明，它會接續攻擊胰腺、心臟、肝臟、腦、腎臟等其他器官。這些都是我們起初意想不到的事。」

患者除了會呼吸困難，還會併發血栓造成中風，連帶造成嚴重發炎，導致多個器官受到攻擊。病毒也對神經系統造成併發症，頭痛、頭暈、味覺、嗅覺喪失，癲癇與精神錯亂等。

▲新冠肺炎患者即使痊癒，對往後的生活仍會造成重大衝擊。（圖／路透）

這些併發症的恢復期很長，而且也可能無法百分之百回到發病前的狀態，可能對患者生活造成極大影響。芝加哥西北醫學中心的心臟科權威薩迪亞汗（Sadiya Khan）表示，新冠病毒表現的多樣性有些獨特，倖存患者日後可能還要因為併發症，付擔龐大醫療支出。

牛津大學的索爾茲伯里（Helen Salisbury）博士則指出另一件令人沮喪的消息，雖然疫症通常在2到3周會消失，但估計有10分之一的人症狀會延長。許多患者的「胸腔X光片都正常，沒有發炎的跡象」，但當他們進行以前擅長的運動時，往往會感到呼吸困難，連走樓梯都會氣喘吁吁。