北京新發地疫情何時趨緩　陸專家：還有兩周「掃尾期」





▲應對疫情，北京持續對市民大規模新冠病毒核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

針對北京疫情復發，近日官方展開大規模查驗，截至6月26日20時，北京有延慶區、密雲區、平谷區、西城區、東城區數十萬人檢測結果均為陰性，讓外界關注疫情何時趨緩。對此，大陸防疫專家吳浩表示，還需要再觀察14天，一直到7月初，因為新發地第一代病例的密切接觸者，仍在隔離觀察。

大陸國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席專家吳浩在接受陸媒《新京報》採訪時稱，「從疫情管控以及數據來看，以新發地為傳播途徑的疫情傳播鏈基本阻斷。」

▲北京近日疫情爆發初期，民眾出門搶菜。（圖／記者任以芳攝）

他表示，新發地「第一代病例」的密接者正在進行快速隔離和篩查，需要再觀察14天到7月初。吳浩說，這類人群仍有可能在未來兩週內發病，「這兩周是針對新發地傳播鏈病例掃尾期的過程。」

北京市疾控中心副主任龐星火27日下午通報，6月26日0時至24時，北京市共新增17例本土確診病例，其中男性11例，女性6例，平均年齡40歲，最小23歲，最大55歲。按居住地劃分，豐台區15例，大興區2例，已完成16例確診病例流行病學調查，1例正在調查中。6月11日到6月26日，北京已累計確診病例297例。

為防控疫情擴散，北京市商務局二級巡視員王洪存在稍早舉辦的新聞發布會上，表示已對市內美髮美容從業者進行篩檢，涵蓋業者10765家（不含未開業門店），完成核酸採樣26286人，已出檢測結果12350人，全部為陰性。

北京市政府新聞發言人徐和建說，北京將加強核酸檢測的價格管理，完善檢測項目價格政策，做好醫保支付工作。他表示，任何一個病毒污染的環境、物體都能帶來新的傳播，必須堅決果斷的切斷一切可能的病毒傳播途徑。

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