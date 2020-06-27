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巴西連3天「單日確診數破4萬」！死亡數近6萬　僅10％城市有重症病房

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▲▼新冠肺炎,巴西。（圖／路透）

▲巴西連續3天單日確診數破4萬。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

巴西新冠肺炎累計確診數突破127萬例，且已經連續3天單日確診數超過4萬例，死亡人數也逼近萬人。專家指出，巴西這波疫情應該屬於「反彈效應」，也就是內陸缺乏醫療系統的城鎮，將確診病患送至大城市就醫，導致第二波傳染。

巴西衛生部26日表示，在過去24小時內新增4萬6860人確診，新增死亡數990例；這已經是連續3天單日確診數超過4萬例，目前該國累計確診數為127萬4974例，死亡數為5萬5964人。

數據顯示，新冠病毒起初出現在大型城市，但是從5月開始開始轉移到巴西內陸地區，過去幾日有60％的新增病例出現在中小型城鎮。杜克大學首席神經科學家尼可力斯（Miguel Nicolelis）表示，這就是所謂的「反彈效應」（boomerang effect），疫情正從缺乏醫療系統的城鎮，重新傳回大城市。

▲▼新冠肺炎,巴西。（圖／路透）

▲過去幾日有60％的新增病例出現在中小型城鎮。（圖／路透）

據了解，目前巴西只有10％的城鎮有重症加護病房，所以感染新冠肺炎的病患都必須送至大城市進行治療，而這個轉移的過程會讓疫情再度擴散。尼可力斯形容，「這些病毒回傳的結果將會是一場海嘯。」目前他正在籌組工作團隊，為巴西東北部的州政府提供防疫諮詢。

與此同時，巴西最大的城市聖保羅（Sao Paulo）正宣布重啟，市長柯瓦斯（Bruno Covas）26日表示，所有餐廳、酒吧與理髮廳將在7月6日開放，目前也有數千家商店恢復營業，許多上班族也恢復正常通勤模式。

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