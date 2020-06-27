研究：西班牙去年3月廢水有新冠病毒！　比中國疫情爆發早9個月

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，截至台灣時間27日下午4時，西班牙感染新冠肺炎總人數為24萬7905人，累計2萬8338人染疫病逝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙為了找尋新冠肺炎潛在新疫情，研究人員自今年4月起針對先前的廢水樣本進行檢測。根據巴塞隆納大學研究團隊最新研究，早在巴塞隆納2019年3月所收集到的廢水樣本就已存在新冠病毒蹤跡，這遠比中國發現爆發疫情的時間點還要早9個月。目前該份研究已提交審查。

路透報導，巴塞隆納大學（University of Barcelona）研究團隊起初是在今年1月15日的巴塞隆納廢水之中發現病毒蹤跡，也就是巴塞隆納當地通報首起新冠肺炎確診病例的41天之前。隨後，團隊成員開始針對2018年1月至2019年12月間所採集的廢水樣本進行檢測，並在其中一份樣本發現病毒基因組，而其採集日期為2019年3月12日。

目前這份研究已提交審查。主導研究的負責人波希（Albert Bosch）表示，「儘管（樣本中）新冠病毒的含量很低，但呈現陽性。」

不過，西班牙公衛暨衛生行政協會主席維亞比（Joan Ramon Villalbi）認為，現階段下定論的時機點還太早，且新冠病毒與其他呼吸道感染病毒有類似之處，可能出現所謂的偽陽性，「當只有一個結果時，總是要用更多數據、研究、樣本來證實此一結果，並排除實驗室錯誤或研究方法等問題。」

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，截至台灣時間27日下午4時，西班牙感染新冠肺炎總人數為24萬7905人，累計2萬8338人染疫病逝。

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