香港增1輸入病例　現存新冠肺炎確診99例





▲香港經濟受新冠肺炎影響，今天增加一境外輸入病例。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港特別行政區政府衛生署衛生防護中心27日表示，截至當日下午4時，香港新增1例新冠肺炎確診病例，為輸入個案。至此，香港累計報告新冠肺炎確診病例1197例，現存確診99例，死亡7例，治癒1091例。

《新華社》報導，該新增的確診病例是一名39歲女子，在病毒潛伏期內有到訪外地的記錄。對此，香港衛生防護中心正繼續跟進確診病例的流行病學調查及接觸者追踪的工作。

▲以防疫為由，香港特區政府延長「禁聚令」。（圖／路透社）

香港衛生防護中心發言人說，全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，香港市民應避免所有非必要的外遊計劃。

值得注意的是，適逢今年7月1日為香港回歸23周年，加以「港版國安法」立法在即，香港反對派、示威者計畫於6月28日及7月1日舉辦集會、遊行，但香港警方26日晚透過通知書表達反對。

港警稱，考慮到疫情及「禁聚令」等因素，認為舉辦公眾集會或遊行會增加市民染疫的風險，並對所有市民生命及健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人權利。

受新冠肺炎疫情影響，香港政府近日將「禁聚令」延長至7月2日，限制50人以上的人群聚集。

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