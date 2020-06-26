端午連假加強防制交通事故　龍潭警方啟動「交通大執法」

▲桃園市龍潭警分局連假期間防範交通事故發生，在重要路口執行「交通大執法」勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局統計，今年1至5月間發生各類交通事故，造成人員傷亡案件比去年同期增加了122件，其中因交通事故死亡案件有7件，較去年同期增加4件，為有效防止道路交通事故案件發生，龍潭警分局即日起執行「交通大執法」勤務，在易肇事路段與時段加強攔查，希望收到立竿見影效果。

▲龍潭警分局連假期間在易肇事路段執行違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局指出，根據分析龍潭地區發生交通事故態樣，易肇事時段以上午4時至8時、下午16時至20時較多，重點路段則以中正路、中豐路、中興路居多，警方針對上述重點時段與路段，加強執行攔查取締交通違規勤務，並呼籲較年長駕駛人與行人確實遵守交通規則，注意標誌、標線與號誌指示，以維護交通安全。



龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，警方規劃交通大執法專案勤務，以選擇重點易發生交通事故時段、路段執行，透過加強交通稽查取締違規，期盼能讓民眾養成遵守交通好習慣，藉由警方強力執法作為，以有效遏制交通事故發生。

▲龍潭警分局防範交通事故發生，員警加強路口執行違規取締，避免交通意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為確保用路人安全，警方將持續檢討交通執法策略並以滾動式調整勤務作為，針對各重點路時段，強化執法能量，各項交通執法目的首重成效而非績效，用路人或行人若能掌握「注意路況、減速慢行、遵守規則」，養成良好駕車習慣，共同維護交通安全。

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