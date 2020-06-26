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桃園市免費樂活巴士7/15恢復正常班次　減班48條路線也恢復正常行駛

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▲桃園市交通局宣布，因疫情逐漸趨緩，配合中央振興券上路，免費樂活巴士7月15日起恢復正常行駛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市交通局宣布，因疫情逐漸趨緩，配合中央振興券上路，免費樂活巴士7月15日起恢復正常行駛。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎疫情逐漸趨緩，並配合中央振興券即將上路，桃園市政府交通局宣布，市區免費樂活巴士將於7月15日恢復正常營運，為滿足市民外出消費需求，已減班三成的48條樂活巴士路線，也將恢復正常班次行駛，籲請市民多加利用。

據市府交通局長劉慶豐表示，桃園市免費公車總計有88條路線，自2017年4月1日起推動上下車刷卡收集乘車大數據資料分析，對於搭車人數較少的班次或離峰時段的班次，在疫情影響期間，將平日班次由1071班次減至758班次，各路線約減班3成，不過，上下班尖峰時段通勤、通學需求與一天4班次以下路線則維持既有班次，以符合實際運量需求。

▲桃園市交通局宣布，免費樂活巴士將於7月15日起恢復正常行駛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市交通局宣布，免費樂活巴士將於7月15日起恢復正常行駛。（圖／記者沈繼昌攝）

劉慶豐指出，免費樂活巴士減班是受疫情影響，避免公共資源浪費所需之必要調整，中央流行疫情指揮中心從本月7日起鬆綁防疫禁令與逐步解封，桃園市與北北基同步，針對搭乘桃捷、市區公車、免費公車乘客，若在車廂內保持1.5公尺社交距離則可免戴口罩，因疫情逐漸趨緩，配合中央發放振興券7月15日上路，市民外出消費需求應該會大增，因此免費樂活巴士也將同步於15日起恢復正常班次營運。

►「即日起，我退出老化黨。」

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