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酒後為友人助陣持鋁棒打死人　莽男遭重判22年還要賠1128萬元

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▲桃園市王姓男子去年2月間與陳姓友人在中壢區某家KTV前等人，懷疑李姓男子瞪他一眼，口角後竟持球棒當解打死王男並打傷同行姜姓男子。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市王姓男子去年2月間與陳姓友人在中壢區某家KTV前等人，懷疑李姓男子瞪了陳姓友人一眼，竟持鋁棒當解打死人還打傷同行姜姓男子。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年2月間與陳姓友人到中壢區某家KTV唱歌飲酒，凌晨離去前，陳姓友人懷疑李姓男子瞪他上前質問，雙方發生口角，王男為陳助陣持鋁棒朝姜男頭部猛擊，李男上前制止亦遭王男攻擊頭部，2人昏迷倒地後被送醫急救，李男經急救4天後宣告不治，姜男也受重傷，桃園地院依殺人未遂、殺人罪重判王男22年有期徒刑；民事部分，李男還有父母、妻子與年僅3歲稚子，地院判決王男需賠償1128萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，21歲的王姓男子去年2月16日凌晨4時許，與陳姓友人在中壢區某家KTV前等候搭乘計程車，陳姓友人質疑也在等計程車的李姓男子瞪他上前質問，雙方發生口角並相互拉扯推擠，王男見狀上前助陣，陳男等人被同行友人拉住沒有繼續糾纏，但此時，王男突然在友人車上拿了1支鋁製球棒向姜男後腦重擊，姜隨即倒地昏迷。

李男已進入計程車內，看見姜男被打趕緊下車制止，又遭王男持鋁棒朝其頭部左側重擊一下，李男昏倒在地，王男繼續朝其頭部再重擊2下，一旁友人趕緊攔阻才罷手，李、姜2人被送醫急救，其中李男顱內出血，到院前已失去呼吸心跳，經搶救4天仍不治，姜男頭部也重創，經急救後撿回一命。

桃園地院審理後，刑事部分王男依殺人未遂、殺人罪判處重判22年有期徒刑，目前還上訴高院審理中；民事部分，李男父母、妻子與年僅3歲的稚子共4人向王男提出損害賠償告訴，包括醫藥、喪葬、撫養與精神撫慰金等求償2千餘萬元，王男則未到庭辯論，也未提出任何書狀聲明。

法院民事庭審理後判決，李男需賠償李的家屬總計1128萬餘元，另外，姜男重傷部分則需賠償13萬餘元，本案還可上訴。

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