為錢爭執竟潑汽油縱火賭氣　小三慘遭毀容！人夫重判12年判賠735萬

▲桃園市曾姓男子3年前因錢財問題與羅姓女子爭執，竟以汽油朝其上半身潑灑還點燃樹枝縱火，羅女慘遭毀容經急救後撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已婚曾姓男子與羅姓女子有婚外情，2017年10月間在大溪區某農場廚房裡，因為錢財問題起爭執，曾男突然以汽油向羅女上半身潑灑，還以燃燒中樹枝引燃，導致其上半身與雙手70%至79%體表面積燒燙傷，造成臉部毀容、雙耳壞死等重傷害，羅女事後以勞動力減損、精神撫慰等求償9百餘萬元，桃園地院判處曾男殺人未遂重判12年，民事求償部分判賠735萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，65歲的曾姓男子在2017年10月10日雙十節下午2時許，在大溪區某農場廚房內，與婚外情對象羅姓女子因錢起爭執，雙方發生激烈口角，曾男突然情緒失控，拿起身旁汽油往羅女上半身潑灑，還以點燃的樹枝引燃羅女身上汽油，致使羅女臉部、頸部、胸部、雙側上肢等70%至79%之體表面積燒燙傷，導致羅女臉部毀容、雙耳壞死、雙上肢關節活動度減損、左手第一、第二指節截肢等重傷害，因火勢延燒，屋內桌椅、櫥櫃等設施全毀，事發後，屋內友人趕緊協助報警滅火，但曾男則趁隙逃跑。

大溪消防分隊到場灌救後火勢後，將羅女趕緊送醫急救，一度性命垂危的羅女經急救多日撿回一命，桃園地檢署將曾男依殺人未遂罪嫌起訴；桃園地院審理後依殺人未遂罪判處曾男12年有期徒刑，曾男不服上訴高院，但仍維持12年有期徒刑。

慘遭毀容的羅女提出附帶民事求償，主張遭曾男潑汽油縱火，導致臉部毀容、雙耳壞死、雙上肢活動減損、左手指截肢等重傷害，包括醫藥費用與精神撫慰金總計求償914萬餘元。

曾男辯稱，案發時因賭氣忽略自己正踩踏火堆上，又往自己身上澆淋汽油才不小心引燃，強調沒有縱火行為；地院民事庭法官認為，羅女在救護車上還有意識時，曾喊出是曾男縱火燃燒她身體，消防局火調紀錄也查出有燃燒樹枝，當時在場友人也作證，聽到羅女哀嚎就跑出來，但沒看到曾男，曾男犯案後隨即逃離現場。

地院根據醫院診斷，羅女全身超過70％燒燙傷需植皮，臉部毀容、雙耳壞死，多處手指尖截肢，經評估勞動力減損約為75%，依據羅女至退休年齡計算，勞動力損失金額為235萬5428元，羅女手術面積大，歷經10次手術與結痂、筋膜切開、清創等手術，臉部、身體毀容嚴重，未來仍須植皮與復健，認定精神撫慰金以500萬元為適當，判處曾男得賠羅女總計735萬5千餘元，本案還可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►養護中心女老闆欠繳勞健保468萬元拒繳 執行署桃園分署執行管收

►男撞死少年允賠100萬「要分期」 轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

►不滿他追債！桃園男持西瓜刀斷人拇指、砍傷坐骨神經 重判5年6月

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣



