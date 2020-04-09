影／桃市府聯合稽查酒店、舞廳共94家　業者全都已關門停業

記者沈繼昌／桃園報導

因酒店女公關驚傳新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心9日宣布即日起全國酒店、舞廳全面停止營業；桃園市長鄭文燦下午指示市府經發局、警察局等局處組成聯合稽查小組，全面清查全市酒店、舞廳共94家，聯合稽查小組晚間9時同步稽查後，業者多已配合關門停業。

▲桃園市政府經發局、警察局、消防局等局處組成聯合稽查小組，晚間9時同步稽查全市酒店與舞廳，業者均已關門停業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府聯合稽查小組，晚間同步稽查全市酒店與舞廳，業者均已關門停業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

配合中央流行疫情指揮中心宣布，即日起全國酒店、舞廳停止營業，呼籲業者共體時艱、配合防疫政策；市長鄭文燦下午立即指示由市府經發局、衛生、建管、警察與消防局等局處組聯合稽查小組，即日起展開稽查要求全市業者配合防疫全面停業，至於其他行業別也將配合中央指示，進一步訂定防疫對策。

▲桃園市政府經發局等聯合稽查小組，晚間稽查全市酒店與舞廳是否停業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

晚間9時，聯合稽查小組同步稽查全市酒店與舞廳業者，業者均已配合關門，其中桃園區還有一家業者鐵門拉下一半，原來是趁停業趕忙進行消毒作業。

市府經發局長郭裕信指出，經查桃園市酒店、舞廳共登記94家，即日起展開稽查工作，聯合稽查小組將確認業者有無停業，要求這兩大行業配合中央防疫政策。

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