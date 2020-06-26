　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午連續假期改裝車噪音擾民　桃警攔查取締11件違規遭環局開罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市八德警分局配合環保局在端午連假針對違規改裝車進行攔檢勤務，24日晚間進行攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局配合環保局在端午連假針對違規改裝車進行攔檢勤務，24日晚間進行攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對端午連假期間違規改裝車噪音擾民，桃園市八德警分局24日配合市府環保局執行稽查勤務，在永豐路、中華路共攔查30餘輛機車，其中有11輛經環保局人員稽查人員檢測已超標，當場開單告發並限期改善完成複檢，八德警分局指出，未來將不定時、地點配合環保局進行改裝車噪音攔查勤務，以遏止汽機車違規改裝歪風。

八德警分局表示，端午連假期間，警方針對酒駕、超速與違規情事已加強取締，另外針對轄區內改裝車發出噪音車輛，24日晚間配合市府環保局在中華路、永豐路設置稽查點，針對呼嘯而過汽機車由員警騎車導引進入攔查點接受檢測。

▲桃園市八德警分局配合環保局針對違規改裝車進行攔檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局配合環保局針對違規改裝車進行攔檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

從晚間8時至10時止，總計攔查30餘部汽機車輛，其中有11件經環保局人員現場檢測噪音超標，針對受測超標車輛，環保局製作紀錄並依噪音管制法第11與第26條進行裁罰，超標車輛在期限內需至環保局複檢，以期收到遏止汽機車違規改裝排氣管歪風。

八德警分局分局長陳錦坤呼籲，改裝車輛在夜晚呼嘯而過已妨礙安寧，警方為確保民眾生活安寧與交通安全，在轄區內各重要路段與改裝車輛易聚集的熱點，不定期設置稽查點規劃攔檢勤務，今年至今日總計攔查取締113輛現場檢測超標違規噪音車輛與通報近2千輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，以防止深夜噪音車輛擾民。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►為錢爭執竟潑汽油縱火賭氣　小三慘遭毀容！人夫重判12年判賠735萬

►男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

►養護中心女老闆欠繳勞健保468萬元拒繳　執行署桃園分署執行管收

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌遊客嚇傻
獨／送醫畫面曝！名媛胡嘉嘉KTV唱完歌「喝酒猝死」　女兒痛揭
快訊／日籍女學生確診　123接觸者採檢結果出爐
LIVE／疫情有變數？日女接觸者「剩餘14人檢驗結果」　指揮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午連續假期改裝車噪音擾民　桃警攔查取締11件違規遭環局開罰

端午節驚見浮屍　死者溺斃白水湖年約60餘歲

按摩店從事色情按摩　南警搜索查獲

台南國際芒果節盛大開幕　善化警周邊交通疏導車流

金門後浦商圈舉辦振興市集　加碼立蛋大賽送黃金

嘉義市藝術節森鐵園區登場　「明華園總團」與「優人神鼓」等接棒演出

嘉義市購物節適逢端午連假迎來九成遊客　安心旅遊再加碼

「阿里山EASY GO」電子套票銷售　消費滿200元可抽獎金額最高888元

義竹國中成軍11年　終奪全國乙級排球聯賽亞軍

鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館　「蛤蛤鳥香包」DIY活動

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

端午連續假期改裝車噪音擾民　桃警攔查取締11件違規遭環局開罰

端午節驚見浮屍　死者溺斃白水湖年約60餘歲

按摩店從事色情按摩　南警搜索查獲

台南國際芒果節盛大開幕　善化警周邊交通疏導車流

金門後浦商圈舉辦振興市集　加碼立蛋大賽送黃金

嘉義市藝術節森鐵園區登場　「明華園總團」與「優人神鼓」等接棒演出

嘉義市購物節適逢端午連假迎來九成遊客　安心旅遊再加碼

「阿里山EASY GO」電子套票銷售　消費滿200元可抽獎金額最高888元

義竹國中成軍11年　終奪全國乙級排球聯賽亞軍

鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館　「蛤蛤鳥香包」DIY活動

大雷雨襲北北基！網PO板橋天空奇景　大片雲層現「雨瀑」超壯觀

快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻

大聯盟復賽趴趴走感染風險增　各隊人心惶惶

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

美軍上午現蹤　共軍下午再擾台灣西南海域

快訊／雨彈來襲！全台16縣市豪大雨特報　北北基「大雷雨警戒」

在地人激推！桃園古早味手工蔥肉餅　皮酥餡香、大口吃超過癮

80元就能吃飽！台南超佛心豬排鐵板麵　濃湯、紅茶免費續到爽

熟男排尿痛炸…龍根拉出「肥大吸血水蛭」！從尿道鑽入膀胱　解體照曝光

稚嫩外籍應召女大缺貨...「皮肉價硬漲3百」　躺7個月海撈160萬

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

5萬台客無罩衝墾丁！罕見人海照曝光

今年最多！萬人擠爆花蓮東大門夜市

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

車友端午騎單車霧台玩　遇大雨受困隧道

按摩店從事色情按摩南警查獲

台南國際芒果節盛大開幕善警交通疏導

中火不甩處分啟動機組　中市府：依空污法送辦

海巡白水湖撈起浮屍

南警疏導護平安「蛋立來七桃」！

中市：中火2號機確定點火明開罰

端午吃粽配新北綠竹筍

番茄作物遭外來種蟲害　雲縣府呼籲農民留意「番茄潛旋蛾」

連假國道埔鹽系統封閉　彰警規畫替代道路

女童午休上廁所…突遭老師扯頭髮攻擊

更多熱門

相關新聞

取締改裝汽機車　大園警2小時查獲9件

取締改裝汽機車　大園警2小時查獲9件

針對深夜時分改裝汽機車發出震耳欲聾的噪音在街頭呼嘯而過已發民怨，桃園市大園警分局3日下午配合市府環保局在轄區進行聯合稽查勤務，短短2 小時就稽查30餘輛汽機車，其中有9輛汽機車非法改裝，且經測試後噪音超標，除依規定開罰外，也責令車主限期內完成改善與複驗。

桃園電箱冒煙號誌故障　警交通疏導

桃園電箱冒煙號誌故障　警交通疏導

跨海投資要老父台灣匯款　警攔阻詐騙

跨海投資要老父台灣匯款　警攔阻詐騙

獨居翁跌倒受傷　警消破門救助送醫

獨居翁跌倒受傷　警消破門救助送醫

桃園女急匯款給香港網友　警幫她保住60萬

桃園女急匯款給香港網友　警幫她保住60萬

關鍵字：

八德警分局改裝汽機車攔查

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

連假到小琉球玩　她溺水亡

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

快訊／雨彈來襲！16縣市大雨特報

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面