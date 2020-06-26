端午連續假期改裝車噪音擾民　桃警攔查取締11件違規遭環局開罰

▲桃園市八德警分局配合環保局在端午連假針對違規改裝車進行攔檢勤務，24日晚間進行攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對端午連假期間違規改裝車噪音擾民，桃園市八德警分局24日配合市府環保局執行稽查勤務，在永豐路、中華路共攔查30餘輛機車，其中有11輛經環保局人員稽查人員檢測已超標，當場開單告發並限期改善完成複檢，八德警分局指出，未來將不定時、地點配合環保局進行改裝車噪音攔查勤務，以遏止汽機車違規改裝歪風。

八德警分局表示，端午連假期間，警方針對酒駕、超速與違規情事已加強取締，另外針對轄區內改裝車發出噪音車輛，24日晚間配合市府環保局在中華路、永豐路設置稽查點，針對呼嘯而過汽機車由員警騎車導引進入攔查點接受檢測。

▲桃園市八德警分局配合環保局針對違規改裝車進行攔檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

從晚間8時至10時止，總計攔查30餘部汽機車輛，其中有11件經環保局人員現場檢測噪音超標，針對受測超標車輛，環保局製作紀錄並依噪音管制法第11與第26條進行裁罰，超標車輛在期限內需至環保局複檢，以期收到遏止汽機車違規改裝排氣管歪風。

八德警分局分局長陳錦坤呼籲，改裝車輛在夜晚呼嘯而過已妨礙安寧，警方為確保民眾生活安寧與交通安全，在轄區內各重要路段與改裝車輛易聚集的熱點，不定期設置稽查點規劃攔檢勤務，今年至今日總計攔查取締113輛現場檢測超標違規噪音車輛與通報近2千輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，以防止深夜噪音車輛擾民。

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